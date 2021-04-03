Yeni evinde keşfetti! Nereye açıldığı bilinmeyen gizemli kapı

Adı açıklanmayan ancak İngiliz olduğunu söyleyen bir kadın evinde minik bir kapı keşfetti ve Facebook kullanıcılarına bunun ne için kullanıldığını sordu.

Minyatür kapıyı daha önce başka bir evde görmediğini söyleyen kadın kafa karışıklığının gitmesi için yardım istedi.

İnsanlardan ne olabileceğini düşünmelerini istedi ve ''Bu kapı nereye açılıyor?'' şeklinde soru yöneltti.

CEVAPLAR TATMİN ETMEDİ

Açıldığını ve içinde aşağıya inen bir delik olduğunu söyleyen kadına birçok kişi yorum yaptı ama cevaplar pek de tatmin edici değildi.

Bir kullanıcı bunun bir çamaşır sepeti ya da ütülenmek için bekleyen çamaşırların konulduğu bir dolap olduğunu söylerken, bir diğeri çöp kutusu olabileceğini çöplerin buradan atılıp aşağıda süpürülebildiği görüşünü bildirdi.

Küçük kapı hala gizemini koruyor.

