HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Yeni evinde keşfetti! Nereye açıldığı bilinmeyen gizemli kapı

Yeni evinde keşfetti! Nereye açıldığı bilinmeyen gizemli kapı

03.04.2021 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni bir eve taşınmanın en iyi yanı, kendinizi yeni evinize alıştırabilmek için her odayı keşfetmektir. Ancak bir kadın ev gezisi sırasında oldukça tuhaf bir şey buldu ve bunun ne olduğunu öğrenmek için Facebook'ta paylaşım yaptı.

Yeni evinde keşfetti! Nereye açıldığı bilinmeyen gizemli kapı

Adı açıklanmayan ancak İngiliz olduğunu söyleyen bir kadın evinde minik bir kapı keşfetti ve Facebook kullanıcılarına bunun ne için kullanıldığını sordu.

Minyatür kapıyı daha önce başka bir evde görmediğini söyleyen kadın kafa karışıklığının gitmesi için yardım istedi.

İnsanlardan ne olabileceğini düşünmelerini istedi ve ''Bu kapı nereye açılıyor?'' şeklinde soru yöneltti.

Screenshot_1

CEVAPLAR TATMİN ETMEDİ

Açıldığını ve içinde aşağıya inen bir delik olduğunu söyleyen kadına birçok kişi yorum yaptı ama cevaplar pek de tatmin edici değildi.

Bir kullanıcı bunun bir çamaşır sepeti ya da ütülenmek için bekleyen çamaşırların konulduğu bir dolap olduğunu söylerken, bir diğeri çöp kutusu olabileceğini çöplerin buradan atılıp aşağıda süpürülebildiği görüşünü bildirdi.

Küçük kapı hala gizemini koruyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSurvivor'da beklenmedik eleme! Ünlü oyuncu gözyaşları içinde veda ettiSurvivor'da beklenmedik eleme! Ünlü oyuncu gözyaşları içinde veda etti
Korkunç görüntüler! Manavın önündeki iki kadına dehşeti yaşattıKorkunç görüntüler! Manavın önündeki iki kadına dehşeti yaşattı
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
facebook İngiltere

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diğer Haberler

Avcılar’da akılalmaz görüntü! Kamyon kasasına bağlanan malzemeleri böyle tuttu

Akıllara durgunluk veren olay! Görüntülemek için telefona sarıldı

Aydın'da ilginç kaza! Motosiklet sürücüsü ağaca bağlı atın ipine takılıp böyle düştü

Bu nasıl kaza? Neye uğradığını şaşırdı

Esenyurt'ta dehşete düşüren kaza! Kadına çarpan sürücü manava girdi

Korkunç görüntüler! Manavın önündeki iki kadına dehşeti yaşattı

Canlı yayın sırasında mikrofonu köpeğe kaptıran muhabir büyük şok yaşadı

Canlı yayın sırasında hayatının şokunu yaşadı

Girdiği mağaradan koşar adım çıktı! ''Islak kumlardan anlamalıydım''

Kayaları tırmandı, gülerek girdi ama döndüğünde...

Banyo giderinden gelen 'gizemli ışık' paniği! 'Cehenneme açılan bir kapı'

Banyo giderinden gelen 'gizemli ışık' paniği!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.