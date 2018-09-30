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Yeni evlenenlerin çekim mekanı oldu: 10 bin yıllık...

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 11:26 | Son Güncelleme

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde bulunan Çıldır Gölü, yeni evlenen çiftlerin uğrak yeri haline geldi.

Gün batımının en güzel izlendiği yerlerden olan gölde çiftler mutlu günlerini ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekimi yaptırıyor.

Çıldır Gölü yeni evlenenlerin gözdesi oldu

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Çıldır Gölü’nde bulunan "Akçakale Ada Şehri", diğer adıyla Alparslan Adası, doğal güzelliklerinin yanı sıra 10 bin yıllık tarihin de izlerini taşıyor.
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Antik kentte Neolitik dönemden günümüze pek çok mimari yapının kalıntılarını görmek mümkün.
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Çıldır Gölü ve Akçakale Adası kış aylarında olduğu gibi yaz aylarında da ziyaretçilerin ilgisini çekerken, evlenecek çiftler de düğün öncesi dış mekan fotoğraf çekimleri için bu tarihi yerleri kullanıyor.
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Ardahan’da yaşayan Elif ve Yunus Emre Coşkun çifti ile Cansu-Mert Çoban çifti, dış çekim için kente yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Çıldır Gölü’ne geldi.
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Damat Yunus Emre Coşkun, "Yani muhteşem bir duygu, Ardahan’da olmak, Ardahanlılar kadar Ardahan’ı sevmek ayrı bir duygu. Ardahan’ın doğal güzelliklerinden birisi Akçakale Adası ve Çıldır Gölü. Bu bizim ikinci dış çekimimiz, ilki biraz güzel olmadığı için bunu tekrar yaptırdık. Özellikle böyle bir ortamda yapmak istedik. Dış çekim yaptırmak isteyen herkesi buraya davet ediyorum. Muhteşem bir doğa ve gün batımı harika" dedi.
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Gelin Elif Coşkun ise, "Çekim için Çıldır Gölü’nü tercih ettik. Bizim ikinci çekimimiz oldu ve bu kadar güzel olacağını hiç zannetmiyordum. Ama çok doğal bir ortamda gerçekleşen çekimler sonucu fotoğraflarımız çok güzel oldu. Bütün gelinlere burayı öneriyorum. Gün batımı harika, sandala da bindirdiler bizi ve çok güzel oldu. Eşim de çok memnun ben de. Bizimle çalışan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Çıldır Gölü Ardahan

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