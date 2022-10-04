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Yeni evlenmişlerdi! Ben Afleck ile Jennifer Lopez'in evliliğinde kriz iddiası

04.10.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şaşalı bir düğünle evlenen Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in evliliğinde sorunlar olduğu gündeme bomba gibi düştü. Çifte yakın kaynaklar ikilinin aileleri birleştirme stresini yönetmekte zorlandığını ve Affleck'in alışkanlıklarının ilişkide sorun yarattığını iddia ediyor.

Yeni evlenmişlerdi! Ben Afleck ile Jennifer Lopez'in evliliğinde kriz iddiası

Temmuz ayında evlenen Jennifer Lopez ve Ben Affleck evliliğinde sorunlar baş gösterdi. Balayı sonrası evlilikte krizler yaşanmaya başladı. Radar Online'a konuşan çifte yakın kaynaklar, Lopez ve Affleck'in yoğun iş programlarının yanında aileleri birleştirme stresini yönetmekte zorlandıklarını söyledi.

Çiftin sürekli tartıştığını söyleyen bir kaynak şu ifadeleri kullandı:

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"Evlenmeden önce Jennifer, Ben'e karşı Oscarlık bir performans sergilemişti. Mükemmel ve uyumlu bir eş imajı yaratmıştı."

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KOCASININ DAĞINIKLI KIZDIRDI

Başka bir kaynak da Affleck'in alışkanlıklarının ilişkide sorun yarattığını belirtti: "Ben kot-tişört tarzında biri. Jennifer onun ne giyip ne giymeyeceğine karışmaya çalışıyor."

Aynı kaynak, Affleck'in çok dağınık olduğunu ve evi hiç toplamamasının Lopez'i sinirlendirdiğini ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez Ben Affleck
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