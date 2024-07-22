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  4. Yeni evlenmişlerdi! Eve gelen ilk su faturasını görünce neye uğradıklarını şaşırdılar: 413 bin TL

Yeni evlenmişlerdi! Eve gelen ilk su faturasını görünce neye uğradıklarını şaşırdılar: 413 bin TL

22.07.2024 16:18
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Tekirdağ Kapaklı ilçesinde yeni evli bir çiftin evine gelen ilk su faturası, sayacın yanlış okunması sebebiyle 413 bin lira geldi. Çift, görevlilerin 387 son endeks yazmaları gerekirken 3 bin 874 son endeks yazdığını, bu yüzden faturanın 413 bin TL geldiğini söyledi. Yetkililere ulaştıklarında ise sorunun çözüldüğünü belirtti.

Yeni evlenmişlerdi! Eve gelen ilk su faturasını görünce neye uğradıklarını şaşırdılar: 413 bin TL

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Nadide Sokak’ta yaşayan bir vatandaşa sayacın yanlış okunması nedeniyle 268 bin lira su faturası gelmişti. Bu sefer de aynı problemle Atatürk Mahallesi Kiraz Sokak’ta yaşayan yeni evli çifte 413 bin lira su faturası geldi. Vatandaşların faturalarına dikkat etmesini söyleyen Merve A., "Geçen hafta da aynı sorun ile ilgili haber yapılmıştı. Şimdi benim başıma geldi. Herkes faturalarına dikkat etsin" dedi.

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"BU AY EVLENDİK, İLK FATURAYI GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIM"

Evine gelen su faturasını görünce şok olduğunu söyleyen Merve A., "Bu ay evlendik ve evimize gelen ilk faturayı görünce çok şaşırdım. Daha önce de bu şekilde yüksek gelen fatura olduğunu bildiğim için sayacımı kontrol ettim. 387 son endeks yazmaları gerekirken 3 bin 874 son endeks yazmışlar. Bu yüzden faturamız 413 bin 464 lira geldi. TESKİ yetkililerine ulaştığım zaman sorunu çözdüler" dedi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ su faturası
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