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Yeni evli çift kazada ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 22:32 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, akaraba ziyaretine giden çiftin içinde bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, akaraba ziyaretine giden çiftin içinde bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada, 5 ay önce evlendikleri belirtilen sürücü Hilal Tak (28) ile eşi Mahmut Tak (33) ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Adıyaman- Kahta yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. 5 ay önce evlendiği eşi Mahmut Tak ile Kahta'daki akrabalarına bayram ziyaretine giden Hilal Tak yönetimindeki 23 LD 412 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki Tak çifti sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince çıkarılan çift, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tak çiftinin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

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