Yeni evli çifti Tire'deki kaza ayırdı

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Tire- Bayındır Karayolu’nda meydana geldi. Traktör tamircisi Halil Çaparoğlu, kullandığı 09 KY 929 plakalı otomobilin, iddiaya göre, aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini yitirdi.
Yolun karşısına geçen otomobil, önce yönlendirme tabelalarına ardından yol kenarındaki kum yığınına çarptı. Hurdaya dönen otomobili gören vatandaşlar, kazayı AKS 110 ile sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan Çaparoğlu’nun öldüğü belirlendi.
AKS 110 ekipleri, Çaparoğlu’nun cesedini sıkıştığı yerden çıkardı. Bu yılın başında evlendiği öğrenilen Halil Çaparoğlu’nun cenazesi, kaza yeri incelemesinden sonra İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)
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