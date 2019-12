Yeni evli çiftin evi lağım suları altında kaldı

Adıyaman’da, birkaç gündür devam eden yağmur yağışı dolayısıyla henüz 4 aylık evli olan çiftin evini lağım suları bastı. Adıyaman’da, yağmur yağışından dolayı gölete dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

Birkaç gündür başlayan yağışla birlikte merkez Sümerevler Mahallesinde ikamet eden ve 4 ay önce evlenen Mehmet Ali Temir’in kaldığı evi lağım suları bastı. Misafirlikten evlerine dönen yeni evli çift, evlerinin lağım suları altında kaldığını görünce adeta hayatlarının şokunu yaşadı. Yeni aldıkları bütün ev eşyalarının sular altında kaldığını gören Temir çifti komşularından yardım istedi. Komşularının yardımlarıyla çiftin sular üstünde yüzen eşyaları tek tek kaldırıldı. Komşularının yardımlarıyla eşyalarını sular üzerinden toplayan çift, komşularıyla beraber evi basan lağım suyunu tahliye etmeye çalıştı.

Yeni aldıkları bütün eşyaların tamamen kullanılamaz hale geldiğini belirten Mehmet Ali Temir, “Zaten her şey bitmiş. 3-4 Aydır evliyim, evimde kira. Her hangi bir gelirimde yok her şey bitmiş. Lağımdan geldi ve her taraf lağım. Ben yetkililerden yardım istiyorum. Şuan oldukça zor durumdayım” dedi.

Temir çiftine yardıma gelen komşulardan Mustafa Akdağ ise, “Lağım suyu bastı. Eşyaları kullanılamaz hale geldi. Maddi durumu iyi olmadığı için komşularımıza yetkililerden yardım istiyoruz” diye konuştu.

Yağmur sularından dolayı aynı zamanda Adıyaman Karali Köprüsü üzerinde meydana gelen gölletlenmelerden dolayı sürücüler zor anlar yaşadı. Köprü üzerinde su göletlerinden dolayı bazı araçlar ise yol ortasında mahsur kaldı. Mahsur kalan araç sürücülerinin yardımlarına yoldan geçen diğer araç sürücüleri yetişti.