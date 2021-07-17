HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yeni evli çiftin sokak ortasındaki 'düğün masrafları' kavgası kamerada

Yeni evli çiftin sokak ortasındaki 'düğün masrafları' kavgası kamerada

17.07.2021 03:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Marmaris ilçesinde kısa süre önce evlenen Ayşenur (23) ve Sinan A. (24) çifti arasında sokak ortasında düğün masraflarından dolayı çıktığı öğrenilen tartışma, sinkaflı cümlelerin ardından tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanılan o anlar araç içinde bir kişinin çektiği görüntülerle ortaya çıktı. Tokat ve yumrukla darbedilen Ayşenur A.'nın eşinden şikayetçi olarak tedbir kararı istediği öğrenildi.

Olay, dün saat 17.20 sıralarında Mahallesi 159 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, ev hanımı Ayşenur A. ve oto tamircisi Sinan A., kısa süre önce evlendi.

Balıkesir'de dehşet! 2 aylık hamile olan 16 yaşındaki imam nikahlı eşini öldürdüBalıkesir'de dehşet! 2 aylık hamile olan 16 yaşındaki imam nikahlı eşini öldürdü

Çift, beraberlerinde bir arkadaşları ile birlikte otomobille, Uzunyalı mevkisine gelerek sokağa park etti. Uzunyalı sahilinde plajda denize girip eğlenen çift ve arkadaşları, daha sonra araçlarına doğru yürümeye başladı. Bu sırada, çift arasında başlayan tartışma, daha sonra kavgaya dönüştü.

POLİS MERKEZİNE GİDİP EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Kavganın ardından Ayşenur A., polis merkezine gitti. Eşi Sinan A.'dan şikayetçi olan Ayşenur A., emniyetteki ifadesinde, annesiyle telefonda düğün sırasında yaptıkları masraflardan dolayı tartışma çıktığını, sonrasında eşinin kendisine yumruk atmak ve boğazını sıkmak suretiyle darbettiğini söyledi. Alınan doktor raporunda alkollü olmadığı saptanan çiftten Ayşenur A.’nın yüzünde ve kolunda hafif darp izleri tespit edildi. Eşinden şikayetçi olan Ayşenur A., 6284 sayılı 'kadını koruma kanunu' kapsamında koruyucu-önleyici tedbir kararı uygulanmasını talep etti.

Sinan A. ise ifadesinde susma hakkını kullandı. Dosya, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’na elden gönderildi. Poliste işlemleri tamamlanan Sinan A. aracına binerek ayrıldı. Ayşenur A.'nın ise polis gözetiminde Burdur’un Gölhisar ilçesindeki baba evine gideceği öğrenildi.

CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Bu arada Sinan A. ve Ayşenur A. arasında sokak ortasında yaşanan kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, Sinan A. ile tartışan Ayşenur A., araçlarından çantasını alıp kaldırıma oturuyor, bu sırada Sinan A. eşine yaklaşarak tokat ve yumruk atıyor. Ayşenur A.'nın da Sinan A.'ya karşılık verdiği görülüyor.

Çiftin ortak arkadaşı ise kavgayı ayırmaya çalışsa da, başarılı olamıyor. Çevredeki vatandaşların ise tarafları ayırmaya yönelik herhangi bir girişimde bulunmadığı görülüyor. Olayı gören polisin müdahalesi ile çiftin kavgası son buluyor. (DHA)

Eşinin öldürdüğü özel harekat polisinin balkondan düştüğü anın görüntüsü ortaya çıktıEşinin öldürdüğü özel harekat polisinin balkondan düştüğü anın görüntüsü ortaya çıktı

7c7937b7a694ec39ddfc9fbb6fb20930

476aef2bc267f829879e219fa5938f5a

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir dönem sona erdi! Resmen kapatıldıBir dönem sona erdi! Resmen kapatıldı
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
Sokak ortasında dehşet! Polis enişteyi arıyorSokak ortasında dehşet! Polis enişteyi arıyor
Anahtar Kelimeler:
Muğla Marmaris
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gaspçılara direnen çalışanlarına 10'ar bin dolar ödül verdi

Gaspçılara direnen çalışanlarına 10'ar bin dolar ödül verdi

16 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

16 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Şehirler arası yolculuk yapacaklara Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı

Şehirler arası yolculuk yapacaklara Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı

Sosyal medya paylaşımı ortalığı yıktı geçti

Sosyal medya paylaşımı ortalığı yıktı geçti

İşte Türkiye'nin en değerli il ve ilçeleri

İşte Türkiye'nin en değerli il ve ilçeleri

"Aşılanmayanların salgını" Zorunluluk geri geldi

"Aşılanmayanların salgını" Zorunluluk geri geldi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca kritik verileri paylaştı: Vaka sayısı 7 binin üzerinde

Bakan Koca kritik verileri paylaştı: Vaka sayısı 7 binin üzerinde

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ülke, savaş alanına döndü! Araçları ateşe verdiler

Ülke, savaş alanına döndü! Araçları ateşe verdiler

İran alarm veriyor! Morglar cesetle dolu, hastanelerde yer yok

İran alarm veriyor! Morglar cesetle dolu, hastanelerde yer yok

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde aslan, bakıcısını yaralayıp kaçtı! Alarm verildi

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde aslan, bakıcısını yaralayıp kaçtı! Alarm verildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.