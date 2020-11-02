Yeni evli gelinin gerdanlığını çekip kaçtı, o anlar güvenlik kamerasında

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kaynanasıyla yolda yürüyen 3 günlük evli gelinin boynundaki gerdanlığı kapkaççı çekip kaçtı. O anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay akşam saatlerinde Esmerçayır Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 3 günlük evli olan Tansu Albay kaynanasıyla birlikte ailesine el öpmeye giderken, yüzü maskeli bir kişi arkadan yanaşarak boynundaki gerdanlığı çekip kaçtı. Neye uğradığını şaşıran yeni gelin uzun bir müddet kapkaççının ardından koşmasına rağmen, yüzü maskeli kapkaççı hızlı adımlarla olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Gerdanlığı alarak kaçan yüzü maskeli hırsızın görüntüleri çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

3 günlük evli olan Albay çifti, hırsızın bulunarak cezasını çekmesini istiyor.

"Peşinden koştum yetişemedim"

Maskeli bir kişinin aniden arkadan yanaşarak boynuna saldırdığını belirten Tansu Albay şunları söyledi:

"Akşam 19.30 sıralarında kaynanamla birlikte babamın evine el öpmeye gidiyordum, cadde üzerinde bulunan ara sokakta aniden bana arkadan yanaşan genç boynuma saldırdı. Boynumda bulunan gerdanlığı alarak kaçtı bende peşinden koştum ama yetişemedim, çevre esnafın yardımıyla polise haber verdik, hırsızın eşkâlini yüzünde maske olduğu için tam görmedim gördüğüm kadarıyla polise anlattım, 3 günlük evliyiz, inşallah hırsız bulunur cezasını çeker böyle bir durumun başıma gelmesinden sonra olayın şokunu halen atlatamadım, altını bir hırsla çektiği için boynumda halen ağrı hissediyorum."