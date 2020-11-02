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Yeni evli gelinin gerdanlığını çekip kaçtı, o anlar güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 11:16 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kaynanasıyla yolda yürüyen 3 günlük evli gelinin boynundaki gerdanlığı kapkaççı çekip kaçtı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kaynanasıyla yolda yürüyen 3 günlük evli gelinin boynundaki gerdanlığı kapkaççı çekip kaçtı. O anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay akşam saatlerinde Esmerçayır Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 3 günlük evli olan Tansu Albay kaynanasıyla birlikte ailesine el öpmeye giderken, yüzü maskeli bir kişi arkadan yanaşarak boynundaki gerdanlığı çekip kaçtı. Neye uğradığını şaşıran yeni gelin uzun bir müddet kapkaççının ardından koşmasına rağmen, yüzü maskeli kapkaççı hızlı adımlarla olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.
Gerdanlığı alarak kaçan yüzü maskeli hırsızın görüntüleri çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
3 günlük evli olan Albay çifti, hırsızın bulunarak cezasını çekmesini istiyor.

"Peşinden koştum yetişemedim"
Maskeli bir kişinin aniden arkadan yanaşarak boynuna saldırdığını belirten Tansu Albay şunları söyledi:
"Akşam 19.30 sıralarında kaynanamla birlikte babamın evine el öpmeye gidiyordum, cadde üzerinde bulunan ara sokakta aniden bana arkadan yanaşan genç boynuma saldırdı. Boynumda bulunan gerdanlığı alarak kaçtı bende peşinden koştum ama yetişemedim, çevre esnafın yardımıyla polise haber verdik, hırsızın eşkâlini yüzünde maske olduğu için tam görmedim gördüğüm kadarıyla polise anlattım, 3 günlük evliyiz, inşallah hırsız bulunur cezasını çeker böyle bir durumun başıma gelmesinden sonra olayın şokunu halen atlatamadım, altını bir hırsla çektiği için boynumda halen ağrı hissediyorum."

"İnsanlık namına yerini bilen varsa polise bildirsin"
Damadın ağabeyi Ferit Albay, "Kardeşim bundan birkaç gün önce evlenmişti, geleneklerimize göre gelin önce kaynanasının elini öper, sonra da annesinin. Gelinimiz annemle birlikte annesinin evine giderken, yolda bir genç bunların peşine düşüyor. Bu genç yaklaşık 20 tane çevrede ki güvenlik kameralarına yakalanıyor ama hiçbir şekilde tespit edilmiyor. Hırsız kendisini iyi saklamış. Annemle yengem mahalle arasına girdiği anda hırsız, gelinin boynundaki gerdanlığı alıp kaçıyor, biz bu hırsızın biran önce bulunmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Zorluklarla evlendiler"
Kardeşinin zorluklar içinde çalışarak evlendiğini söyleyen Ferit Albay, ”Kardeşim maddi ve manevi her şekilde mağdurdur, kendisi inşaatlarda boyacılık yaparak geçiniyor ve bu şekilde evlendi. Bu olaydan sonra kardeşim yıkıldı, ne yapacağını oda bilemiyor. 3 günlük gelinin altınlarının çalınması ister istemez zoruna gidiyor, ondan dolayı konuşamıyor. Maddi imkansızlıklar nedeniyle düğünü bir yıl ertelemişti, bir yıl sonra evlendiler ve başına bu olay geldi. Devletimizden ricamız bu hırsızın bulunmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Olayın tanıklarından Timirçin Arak da, "Biz içerdeydik bir bağrışma, ses duyduk ve dışarı çıktık, baktık ki kapımızın önünde kadının biri baygınlık geçirmek üzere. Sandalye falan getirdik, yüzünü yıkadık hani bayılmasın diye, sonra tanıdıklarını çağırdı, polis geldi. Sonradan gelininin gerdanlığını çalındığını öğrendik” diye konuştu.
Polis ekipleri olayın yaşandığı sokaktan itibaren kapkaççının yaya olarak kaçtığı bölgelerde çevrede bulunan iş yerlerinin kamera kayıtlarını inceleyerek şahsın eşkâlini belirlemeye çalışıyor.
Siverek Emniyet İlçe Müdürlüğü meydana gelen kapkaç olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, gerdanlığın yaklaşık 20 bin lira değerinde olduğu öğrenildi.

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