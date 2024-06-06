Yeni F-16 alımında sona yaklaşılıyor! ABD'li büyükelçi: İleriye dönük önemli bir adım atıldı

Türkiye-ABD arasında F-16 trafiği devam ediyor. MSB Kaynaklarından yapılan açıklamada, "Satın alınacak F-16 Blok-70 ve modernizasyon kitleri ile diğer malzeme, mühimmat ve teçhizatın tedarik süreci daha önce açıkladığımız takvime uygun olarak olumlu şekilde devam etmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

"BUGÜN ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI"

Bu gelişmenin ardından bir açıklamada ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'ten geldi. Büyükelçi gündemdeki konuyla ilgili, " “Türkiye’nin son nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını alması ve mevcut F-16 filosunu modernize etmesi konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldı. Bu, ABD’nin ulusal güvenliği, Türkiye’nin ulusal güvenliği ve NATO’nun birlikte çalışabilirliği açısından iyi bir adım." dedi.







