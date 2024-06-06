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  4. Yeni F-16 alımında sona yaklaşılıyor! ABD'li büyükelçi: İleriye dönük önemli bir adım atıldı

Yeni F-16 alımında sona yaklaşılıyor! ABD'li büyükelçi: İleriye dönük önemli bir adım atıldı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
06.06.2024 12:53
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Türkiye'nin ABD'den yeni f-16 alımıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sona yaklaşılan süreçle ilgili ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, "Türkiye’nin son nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını alması ve mevcut F-16 filosunu modernize etmesi konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldı." ifadelerini kullandı.

Yeni F-16 alımında sona yaklaşılıyor! ABD'li büyükelçi: İleriye dönük önemli bir adım atıldı

Türkiye-ABD arasında F-16 trafiği devam ediyor. MSB Kaynaklarından yapılan açıklamada, "Satın alınacak F-16 Blok-70 ve modernizasyon kitleri ile diğer malzeme, mühimmat ve teçhizatın tedarik süreci daha önce açıkladığımız takvime uygun olarak olumlu şekilde devam etmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

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"BUGÜN ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI"

Bu gelişmenin ardından bir açıklamada ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'ten geldi. Büyükelçi gündemdeki konuyla ilgili, " “Türkiye’nin son nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını alması ve mevcut F-16 filosunu modernize etmesi konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldı. Bu, ABD’nin ulusal güvenliği, Türkiye’nin ulusal güvenliği ve NATO’nun birlikte çalışabilirliği açısından iyi bir adım." dedi.


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abd f16
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