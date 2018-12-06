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Yeni Far Cry oyunu tanıtıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.12.2018 16:57 | Son Güncelleme

Ubisoft, The Game Awards 2018 öncesi yeni Far Cry oyununun kısa bir teaser videosunu takipçileri ile paylaştı. İşte detaylar!

Yeni Far Cry oyunu tanıtıldı!

Ubisoft, The Game Awards 2018 öncesi yeni Far Cry oyununun kısa bir teaser videosunu takipçileri ile paylaştı. The Game Awards 2018 etkinliğine özel yeni tanıtım fragmanında, nükleer patlamaya maruz kalan bir bölge gösteriliyor bizlere. Ardından farklı kombinasyonlara sahip bir arbalet bizlerin beğenisine sunuluyor ve video sonlanıyor.

Tanıtım bizlere pek bilgi aktarımı sağlamıyor ancak oyunun tam tanıtımı The Game Awards 2018 etkinliğinde gösterilecek. Bu sefer oldukça farklı bir Far Cry oyunu ile karşı karşıya olduğumuzu belirtmeden de geçmeyelim. Haberin bundan sonrası spoiler içerebilir o yüzden henüz Far Cry 5'i oynamamış olanların buradan sonrasını okumamasını öneriyoruz.
Yeni Far Cry oyunu tanıtıldı!

video:

Bildiğiniz gibi Far Cry 5'in sonunda nükleer bir patlama gerçekleşiyor ve oyunumuz sonlanıyordu. Kısa tanıtımda gösterilen bölge de Hope County bölgesini oldukça andırıyor. Eğer tahminlerimiz doğru çıkar ise oyun Far Cry 5'in devamı niteliğinde olacak. Kısacası Joseph Seed karakterinin işi henüz bizimle bitmiş değil.

Far Cry 3: Blood Dragon dışında henüz bu tarz bir Far Cry yapımı ile karşılaşmış değiliz. Anlaşılan Ubisoft risk alarak bu sefer bizleri oldukça farklı bir maceraya çıkarmak istiyor. Bu güzel bir adım, en azından seri için. Birçok oyuncu serinin artık kendisini tekrar ettiğini ve oyunculara pek yenilik sunamadığını dile getirmekteydi.

Yeni Far Cry yapımının tam tanıtımı TSİ 7 Aralık 4:30'da bizlerin karşısında olacak. - Ünsal Sarıtoprak

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Far Cry Ubisoft teknoloji

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