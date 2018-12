Ubisoft, The Game Awards 2018 öncesi yeni Far Cry oyununun kısa bir teaser videosunu takipçileri ile paylaştı. The Game Awards 2018 etkinliğine özel yeni tanıtım fragmanında, nükleer patlamaya maruz kalan bir bölge gösteriliyor bizlere. Ardından farklı kombinasyonlara sahip bir arbalet bizlerin beğenisine sunuluyor ve video sonlanıyor.

Tanıtım bizlere pek bilgi aktarımı sağlamıyor ancak oyunun tam tanıtımı The Game Awards 2018 etkinliğinde gösterilecek. Bu sefer oldukça farklı bir Far Cry oyunu ile karşı karşıya olduğumuzu belirtmeden de geçmeyelim. Haberin bundan sonrası spoiler içerebilir o yüzden henüz Far Cry 5'i oynamamış olanların buradan sonrasını okumamasını öneriyoruz.

Yeni Far Cry oyunu tanıtıldı!

video: