Yeni Far Cry oyunu tanıtıldı!

Bildiğiniz gibi Far Cry 5'in sonunda nükleer bir patlama gerçekleşiyor ve oyunumuz sonlanıyordu. Kısa tanıtımda gösterilen bölge de Hope County bölgesini oldukça andırıyor. Eğer tahminlerimiz doğru çıkar ise oyun Far Cry 5'in devamı niteliğinde olacak. Kısacası Joseph Seed karakterinin işi henüz bizimle bitmiş değil.

Far Cry 3: Blood Dragon dışında henüz bu tarz bir Far Cry yapımı ile karşılaşmış değiliz. Anlaşılan Ubisoft risk alarak bu sefer bizleri oldukça farklı bir maceraya çıkarmak istiyor. Bu güzel bir adım, en azından seri için. Birçok oyuncu serinin artık kendisini tekrar ettiğini ve oyunculara pek yenilik sunamadığını dile getirmekteydi.

Yeni Far Cry yapımının tam tanıtımı TSİ 7 Aralık 4:30'da bizlerin karşısında olacak. - Ünsal Sarıtoprak

Kaynak: Teknolojioku

