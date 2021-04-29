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Yeni Fiat Egea Cross test sürüşü

29.04.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fiat’ın başarılı modellerinden olan Egea, makyajlanarak karşımızda. Yeni Fiat Egea, bu makyaj ile birlikte Cross isimli bir versiyona da kavuştu. Modeli detaylı olarak inceledik. Yeni Fiat Egea Cross ne kadar başarılı? Makyajlı Egea Cross alınır mı? Tüm cevaplar videomuzda.

Yeni Fiat Egea Cross test sürüşü

Egea kısa süre önce bir makyaj operasyonundan geçti. Tasarımda önemli değişimler yaşayan model artık, yeni bir logo ile geliyor. Far grubunda ufak değişimler yaşayan Egea, artık ülkemizde Cross isimli yerden çok az daha yüksek olan bir versiyonla da satılıyor.

Cross’un tasarımında çok küçük değişimler var. Yan çamurlukta ki dodikler ve tavan barlarıyla otomobil, Crossover karakterini dışarıya yansıtmış. Arka tarafa geçtiğimizde ise şaşırdığımız bir detay görüyoruz. Ön logosunu değiştiren Fiat, arka bölümde eski logo ile yoluna devam etmiş. Bu alanda da stop grubunda ufak değişimler göze çarpıyor.

Kokpitte elden geçirilmiş. Akabinde dijital gösterge paneli ve yeni koltuklar otomobilde göze çarpan değişimler arasında yerini alıyor. Multimedya ekranını kullanmak oldukça kolay. Bu yeni ekranda makyaj ile birlikte gelen değişimlerden.

YENİ FİAT EGEA CROSS 2021 FİYATLARI NASIL?

1.4 Fire 95 HP Street Manuel Benzinli 166.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Street Manuel Benzinli 190.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 198.900 TL
1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 174.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 198.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 206.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 278.900 TL
1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 190.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 214.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel 295.900 TL

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