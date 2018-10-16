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Yeni FIFA Mobile bomba gibi geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.10.2018 10:00 | Son Güncelleme

EA Sports, PC ve konsollar için satışa sunduğu FIFA 19 sonrasında, mobil platformlara yöneliyor. Yeni FIFA Mobile için yayınlanan tanıtım videosu oyunun kalitesini gözler önüne seriyor.

Yeni FIFA Mobile bomba gibi geliyor

FIFA serisinin yeni oyunu olan FIFA 19, 28 Eylül’de PC, PS4 ve Xbox One için raflardaki yerini almıştı. EA Sports, PC ve konsolların ardından rotasını mobil platformlara doğru çevirdi. Bilindiği üzere mobil platformlarda, PC ve konsollarda olduğu gibi her sene yeni bir FIFA oyunu yayınlanmıyor. Bunun yerine mevcut olan FIFA Mobile’da güncellemeler yapılıyor.

Yeni FIFA Mobile önümüzdeki günlerde mobil oyuncuların beğenisine sunulacak. Gelecek olan güncelleme ile oyundaki animasyonlardan, oynanış dinamiklerine varana kadar pek çok şey değiştirilmiş olacak.

EA Sports tarafından yapılan açıklamaya göre özellikle eleştirilen defans sistemi üzerine önemli iyileştirmeler yapılmış. Ayrıca oyuncu animasyonları da önemli ölçüde düzenlenmiş. Bunlara ek olarak yeni FIFA Mobile ile birlikte yeni bir serbest vuruş sistemi de getirilmiş.

Videodan da görüldüğü üzere yeni FIFA Mobile, akıllı telefonlarda konsol kalitesinde bir futbol oynanışı sunuyor.

Hali hazırda FIFA Mobile’ı App Store ya da Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyunun mağazadaki boyutu yaklaşık olarak 98MB. Ayrıca oyunda Türkçe dil desteğinin bulunduğunu da hatırlatalım. Dilerseniz oyun içerisinde gerçek para karşılığında FIFA Points satın alarak, güçlü bir kadroya sahip olabiliyorsunuz.

Oyunda yer alan yeniliklerin toplandığı videoya buradan göz atabilirsiniz


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Anahtar Kelimeler:
FIFA Mobile EA Sports pc

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