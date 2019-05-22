Yeni fikirler deniz kaplumbağaları için yarışacak

ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, dünyanın ender özellikli alanlarından biri kabul edilen İztuzu Kumsalı'nın korunması, bu alandaki deniz kaplumbağası tedavi merkezinin daha modern ve işlevsel şartlara kavuşması için yarışma düzenlenecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce "İztuzu Kumsalı (Dalyan) Deniz Kaplumbağası Bakım Merkezi ve Günübirlik Rekreasyon Alanı Tasarımı Fikir Projesi Yarışması" düzenleneceğini bildirdi.

İztuzu Kumsalı'nın, dünyanın ender özellikli alanlarından biri kabul edildiğini belirten Kurum, Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yer alan İztuzu Kumsal Alanı'nın, Akdeniz'deki deniz kaplumbağalarının (Caretta caretta ve Chelonia mydas) ve Nil kaplumbağasının (Trionyx triunguis) en önemli üreme alanlarından birisi olduğunu anımsattı.

Kurum, fikir projesi yarışmasının bu alanın, çevresel kullanımının düzenlenmesiyle gelecek nesillere taşınması ve bölgedeki mevcut Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin (DEKAMER) yenilenmesi amacıyla yapılacağını ifade etti.

Kurum, "İztuzu Kumsalı ve ekosisteminin bütüncül bir yaklaşımla korunmasını, yönetilebilmesini, deniz kaplumbağası bakım merkezinin daha sağlıklı, modern, işlevsel şartlara kavuşmasını ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarına ekolojik hassasiyetle çözüm bulunmasını hedefliyoruz." dedi.