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Yeni Foça’da uyuşturucu satıcılarına balyoz gibi inen operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 12:32 | Son Güncelleme

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Yeni Foça ilçesinde uyuşturucu madde satıldığına dair bilgi alınması üzerine yaptığı operasyon kapsamında 3 kişi tutuklandı.

Yeni Foça’da uyuşturucu satıcılarına balyoz gibi inen operasyon

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Yeni Foça ilçesinde uyuşturucu madde satıldığına dair bilgi alınması üzerine yaptığı operasyon kapsamında 3 kişi tutuklandı. Baskında çok sayıda uyuşturucu maddeye el konuldu.
Aliağa ve çevre ilçelerde, narkotik suçlarla mücadele edilmesi, toplumun ve özellikle gençlerin uyuşturucu maddelerden uzak durmasını sağlamak amacıyla yakın zamanda Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, uyuşturucu satıcılarına adeta balyoz gibi inen operasyonlara imza atıyor.
Aliağa, Foça, Menemen, Dikili, Bergama ve Kınık ilçelerini de içine alan bir sorumluluk sahasında görev yapan ekipler, Yeni Foça bölgesinde uyuşturucu madde satıldığına dair bilgiler aldı. Şüphelilere yönelik alan çalışması ve fiziki takip yapan ekipler, Yeni Foça’da bir adrese operasyon yaptı. Operasyonda 500 gram esrar maddesi, 101 adet satışa hazır halde fişek tabir edilen esrarlı sigara, 65 adet ekstacy hap, 28 adet lilikay tabir edilen hap, 1 adet silah ve silaha ait mermiler, satışlardan elde edildiği tahmin edilen edilen bir miktar para ele geçirildi. Baskında A.Y. (22), hakkında arama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. (17), E.A. (20), T.E. (20), İ.B.D. (19), M.Ç. (22), E.A. (19) ve Ö.Ç. (19) isimli şahıslar yakalandı.
Yakalanan şüphelilerden E.A. ve Ö.Ç., tutuksuz yargılanmak üzere emniyet birimlerinden serbest bırakıldı. Emniyet sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi de, hakkında yurt dışı yasağı konularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken A.Y., T.E. ve E.A. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.
Konuyla ilgili olarak emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Toplumumuzun ve özellikle gençlerimizin uyuşturucu maddelere karşı korunması amacıyla, sadece polisiye tedbirlerle değil vatandaşlarımızın da bu tür olaylara karşı duyarsız kalmayarak olaylara yönelik her türlü ihbarı ve duyumlarını emniyet birimlerine ulaştırmaları önem arz ediyor. Toplumumuzun kanayan bir yarası haline gelmeden uyuşturucuya karşı topyekün bir mücadelenin yapılması gerekir" denildi.

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