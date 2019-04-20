Yeni Ford Edge daha fazla performans ve teknoloji sunuyor

İSTANBUL (AA) - Ford SUV ailesinin en büyük üyesi Ford Edge yenilendi.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, sportif ve en ince detayına kadar özenle tasarlanan yeni Edge, Ford’un en teknolojik SUV’u olma unvanıyla birlikte, daha güçlü ve geliştirilmiş bir performans sunuyor. Gelişmiş Ford Co-Pilot360 kapsamında sunulan dur&kalk ve şerit hizalama özelliklerine sahip adaptif hız kontrol sistemi ve acil durum manevra destek sistemi gibi sürüş destek teknolojileri sürüş güvenliğini en üst seviyeye taşıyor.

8 inç dokunmatik ekranlı SYNC 3 ve kablosuz şarj ünitesi gibi özellikler her daim bağlı kalmaya yardımcı olurken, B&O premium ses sistemi keyifli yolculukları beraberinde getiriyor. 238 PS güç üreten gelişmiş 2.0 litrelik EcoBlue dizel motor, Gelişmiş Akıllı 4x4 Çekiş Sistemi ve yeni sekiz ileri otomatik şanzıman performans ile yüksek yakıt verimliliğini bir arada sunuyor. Yeni Ford Edge, Titanium donanım seviyesinde 585 bin 850 TL tavsiye edilen fiyatıyla satışa sunuldu.

Yeniden yorumlanan daha geniş ön ızgara, yeni tasarımı ile Dinamik LED Ön Farlar ile LED gündüz farları, yeni stop lambaları ve yeniden tasarlanan ön ve arka gövde ile daha güçlü ve dinamik bir görünümü beraberinde getiriyor. 20 inç alaşım jantlar, krom tavan rayları, karartılmış arka camlar, arka rüzgarlık, panoramik cam tavan modern ve şık görünümü destekliyor.