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Yeni Ford Focus, 20 Kasım'da satışa çıkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 12:09 | Son Güncelleme

Pazara sunulduğu 1998 yılında "Yılın Otomobili" seçilen ve o günden bu yana dünyada 16 milyonu aşan satış adediyle önemli bir başarıya imza atan Ford Focus, sıfırdan tasarlanan 4. nesli ile 20 Kasım'dan itibaren Ford satış noktalarında müşterilere sunulacak - Yeni Focus, sedan, hatchback ve station wagon gövde tipleriyle, TrendX, Titanium ve ST-line donanım seviyelerinde 135 bin liradan başlayan tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatı ile bu ay Türkiye’de otomobil severler ile buluşacak - Ford Otosan Pazarlama, Satış, Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk: - "Yeni Focus, sadece yeni bir Focus değil, baştan yaratılıp tasarlanan ve otomotiv sektörünü geleceğe taşıyacak bir otomobil"

İSTANBUL (AA) - Pazara sunulduğu 1998 yılından bu yana dünyada 16 milyonu aşan satış adediyle önemli bir başarıya imza atan Ford Focus, sıfırdan tasarlanan 4. nesli ile 20 Kasım'dan itibaren Ford satış noktalarında yerini alacak.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, pazara sunulduğu 1998 yılında "Yılın Otomobili" seçilen ve o günden bu yana dünyada 16 milyonu aşan satış adediyle önemli bir başarıya imza atan Ford Focus, sıfırdan tasarlanan 4. nesli ile 20 Kasım'dan itibaren Türkiye’de yollara çıkıyor.

Ford’un sevilen modeli Focus, 20 yıllık efsanevi mirasını geleceğin akıllı otomotiv dünyasına taşımak üzere yeniden tasarlandı. Güvenli, konforlu ve stressiz bir sürüş için akıllı teknolojilerle donatılan Yeni Ford Focus, Ford Co-Pilot360 teknolojileri ile seviye 2 otonom sürüş deneyimini yaşatıyor.

Ford Focus, 20 yıllık efsanevi mirasını geleceğin akıllı otomotiv dünyasına taşımak üzere yeniden tasarlandı.

4. neslinde yüksek performans sunan yeni bir otomobil olarak ortaya çıkan Yeni Focus, insan odaklı tasarım felsefesinin bir sonucu olarak ergonomik, teknolojik ve kullanıcı odaklı bir sürüş deneyimi vadediyor.

Yeni Focus, sedan, hatchback ve station wagon gövde tipleriyle, TrendX, Titanium ve ST-line donanım seviyelerinde 135 bin liradan başlayan tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatı ile bu ay Türkiye’de otomobil severler ile buluşacak.

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- "Yeni Focus bugünün teknolojisi ile geleceğin akıllı dünyası arasında bir köprü kuruyor"

Açıklamada yeni Focus'la ilgili değerlendirmelerine yer verilen Ford Otosan Pazarlama, Satış, Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, Türk kullanıcısının ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilen sedan versiyonuyla birlikte kasım ayında satışa sunulacak olan Yeni Ford Focus’un, otomotiv sektörünü geleceğe taşımaya aday olduğunu kaydetti.

Yücetürk, "Markamızın ‘Akıllı şehirler, akıllı araçlar’ olarak adlandırdığı gelecek misyonunda Yeni Focus, başrol üstleniyor ve bugünün teknolojisi ile geleceğin akıllı dünyası arasında bir köprü kuruyor. En önemli noktalardan biri ise Ford olarak bu akıllı dünyayı, yeni Focus ile herkesin erişimine sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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- "Yeni Focus, geleceğin akıllı teknolojilerini herkesin erişimine sunuyor"

Focus’un dünyada önemli satış başarıları elde ettiğini belirten Yücetürk, şunları kaydetti:

"Piyasaya sunulduğu yıl Avrupa’da yılın otomobili seçilen ve 2 kez tüm dünyada en çok satan otomobil unvanına sahip olan Ford Focus’un, bu yüksek ilgiye erişmesinin önemli nedenlerinden biri Focus’un üretildiği günden bu yana segmentinin öncü modellerinden biri olması. İşte, bugün de yeni Focus, bir devrim yaratmak için yollara çıkıyor.

Markamızın, 'Akıllı şehirler, akıllı araçlar' olarak adlandırdığı gelecek vizyonumuzda Yeni Focus, başrol üstleniyor ve bugünün teknolojisi ile geleceğin akıllı dünyası arasında bir köprü kuruyor. Yeni Focus, sadece yeni bir Focus değil, baştan yaratılıp tasarlanan ve otomotiv sektörünü geleceğe taşıyacak bir otomobil. En önemli noktalardan biri ise Yeni Focus ile Ford, bu akıllı teknolojilerle şekillenen akıllı dünyayı herkesin erişimine sunuyor. Bugün burada, yeni Focus ile insan odaklı teknolojilerin birbiriyle akıllıca bağlandığı bir dünyaya yolculuğumuzu başlatıyoruz."

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- "Focus sadece Ford Otosan için değil, Türkiye için de çok önemli bir model"

Yücetürk, Yeni Focus’un, müşterilerinin 20 yıllık deneyimi ve beklentileri üzerine kurulduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

“Yeni Focus, kullanıcıların tutkularını ve kişiliklerini, yaptığımız her şeyin merkezine koyan bir vizyon ile, duygusal ve sezgisel özellikleriyle, sürücülerin kişiliklerini ve tutkularına hitap edecek şekilde tasarlandı. Tasarımda kullanıcıların tutkularına, hayallerine, günlük hayatlarının nasıl geçtiğine ve nelere ihtiyacı olduklarına, her detayda hayatı onlar için nasıl kolaylaştıracağımıza odaklandık. Yeni Focus’un sedan versiyonu Türk müşterisinin de beğenileri çerçevesinde Türkiye’ye özel tasarlandı.

Sıfırdan bir sedan araç olarak tasarlanan Yeni Ford Focus’un Avrupa genelinde sunulacak donanım paketleri, müşterilerimizin beklentileri ve ihtiyaçları çerçevesinde giriş seviyesinden itibaren pazarlama ekibimizin yönlendirmesiyle oluşturuldu. Ford olarak müşterilerimiz ile çok önemli bağımız olan Focus otomobil satışlarımızın yüzde 56’sını oluşturuyor. Dolayısı ile Focus sadece Ford Otosan için değil, Türkiye için de çok önemli bir model. Yeni Focus’un sektörümüze yeni bir soluk getireceğine inanıyorum."

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