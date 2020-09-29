Yeni Ford Kuga alınır mı yoksa eskisi daha mı iyiydi?

Yeni Ford Kuga alınır mı; dedik ve yeni Ford Kuga’yı detaylı olarak inceledik. Eski Kuga ile yenisi arasında ne fark var baktık. 2020 model Kuga ile ikinci el Kuga arasında kalanlar için detaylar burada! Evet, soruyoruz: Yeni Ford Kuga alınır mı?
Ford’un diğer modellerine benzer tasarım detayları da olan ancak SUV havasıyla fark yaratan yeni Kuga’da detaylarda önemli bir değişim izleniyor. Peki, eski Kuga ile yeni Kuga arasında ne fark var ve son çıkan Kuga nasıl olmuş? Detaylara bakalım...
Öncelikle anahtar üstündeki düğmeden ya da opsiyonel olarak eller serbest olarak bagaj açılabiliyor. Ama eklemek gerek ki; eller serbestte bagaj çok yavaş kapanıyor. Temelde 511 litrelik bagaj alanı var. Koltukları ileri kaydırınca 650 litre yükleme alanı sunabiliyor. Koltukları kaydırmak da çok çok kolay. Bu arada bagaj hacmi gibi iç mekandaki diğer saklama alanları da çok yeterli. eskiye göre yeni eşya gözleri eklenmiş. Mevcuttakiler de biraz daha geniş hale gelmiş.
ST line paketinde eskiye göre 97mm daha uzun bir otomobil almış oluyorsunuz. Kuga zaten genişlik konusunda yeterli bulunana bir otomobildi ama 2020 Kuga, daha da konforlu hale gelmiş. Omuz mesafesi, diz mesafesi çok çok yeterli. Çünkü aks mesafesi uzamış. Şaft tüneli çok darlamamış ama yine de üç yetişkin zor şekilde seyahat eder.
İç mekan konforunu kablosuz şarj ve bardaklıkla özetleyenler için hemen söyleyelim ki Kuga’da kablosuz şarj hem önde hem arkada var. Bolca bardaklık, arkadakiler için koltuk sırtlığında file, kapı içi gözleri, kol dayama, sehpa olan kol dayama gibi detaylar da var. Bunlara ek olarak güneş gözlüğü alanı çok şık. Orta konsolda iki bardaklık var. Onun altında da bir göz var. Kol dayama alanı yeterince derin. Hem sürücü tarafında hem yolcu tarafında halojen makyaj aynası var. Arkada iki adet izofix noktası var. Arka camlar tam açılmıyor.
Direksiyon ve koltuk malzemesi çok iyi. Konsol altında sert plastik var. İç aydınlatma LED. Torpido gözü yavaş açılıyor ancak içi yeterli genişlikte.
Donanım paketleri opsiyonel ve standart olarak sunuluyor. Peki, Kuga’nın ekstraları neler, standartları neler? hemen bakalım...
Üst paket aldıkça donanım zenginleşiyor. Peki, ekstralar neler mi?
Ford’un Fiesta ve Focus modellerinden tanıdığımız multimedya ekranı kullanılmış. Ses sistemi güçlü ve onunla uyumlu yalıtımlı camlar kullanılmış. Merkezi hoparlör kullanılmış. Gösterge paneli büyümüş. Hız göstergesi - devir göstergesi - yakıt göstergesi gibi pek çok detayı bu ekranda görülebiliyor. neleri görmek istiyorsa onları seçerek de ekranda izleyebiliyor. Head Up display ekran da var.
Eski Kuga’ya göre yeni Kuga’da neler değişti? Kuga kullanıcısı için değişen net detayları inceledik. Yeni Ford Kuga’da neler mi değişti? Hemen bakalım…
Yeni Kuga’yı test eden veya kullananların yorumlarına baktık. Kuga testlerinin pek çoğunda ortak olan bir kaç şikayeti de listeledik. Eleştiri deyince doğrudan olumsuz düşünmemek gerek. Zira, Kuga, sınıfının en iyilerinden biri. Ama eleştirelim ki daha iyi olsun!
ÖTV SONRASI SIFIR KUGA FİYATLARI
Daha önce ÖTV'den sonra Ford Kuga fiyat listesi başlıklı bir içerik paylaşmıştık. Ama merak edenler için yeni Kuga fiyat listesini tekrar paylaşalım:
2020 Ford Kuga fiyat listesi ya da güncel Ford Kuga fiyat listesi arayışında olanlar için markanın resmi web sitesinden aldığımız Kuga 2020 fiyat listesini de paylaşıyoruz:
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