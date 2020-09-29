HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Yeni Ford Kuga alınır mı yoksa eskisi daha mı iyiydi?

Yeni Ford Kuga alınır mı yoksa eskisi daha mı iyiydi?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.09.2020 11:36 | Son Güncelleme

Yeni Ford Kuga alınır mı alınmaz mı baktık. Kuga'nın iyileşen ve hala iyileşmeyen yönlerini detaylıca ele aldık. 2020 model Kuga almayı düşünüyorsanız; mutlaka okuyun!

Yeni Ford Kuga alınır mı yoksa eskisi daha mı iyiydi?

Yeni Ford Kuga alınır mı; dedik ve yeni Ford Kuga’yı detaylı olarak inceledik. Eski Kuga ile yenisi arasında ne fark var baktık. 2020 model Kuga ile ikinci el Kuga arasında kalanlar için detaylar burada! Evet, soruyoruz: Yeni Ford Kuga alınır mı?

YENİ FORD KUGA ALINIR MI YOKSA ESKİSİ DAHA MI İYİYDİ?

Ford’un diğer modellerine benzer tasarım detayları da olan ancak SUV havasıyla fark yaratan yeni Kuga’da detaylarda önemli bir değişim izleniyor. Peki, eski Kuga ile yeni Kuga arasında ne fark var ve son çıkan Kuga nasıl olmuş? Detaylara bakalım...

YENİ KUGA BAGAJ HACMİ VE BAGAJ ÖZELLİKLERİ

Öncelikle anahtar üstündeki düğmeden ya da opsiyonel olarak eller serbest olarak bagaj açılabiliyor. Ama eklemek gerek ki; eller serbestte bagaj çok yavaş kapanıyor. Temelde 511 litrelik bagaj alanı var. Koltukları ileri kaydırınca 650 litre yükleme alanı sunabiliyor. Koltukları kaydırmak da çok çok kolay. Bu arada bagaj hacmi gibi iç mekandaki diğer saklama alanları da çok yeterli. eskiye göre yeni eşya gözleri eklenmiş. Mevcuttakiler de biraz daha geniş hale gelmiş.

2020 KUGA BOYUTLAR

ST line paketinde eskiye göre 97mm daha uzun bir otomobil almış oluyorsunuz. Kuga zaten genişlik konusunda yeterli bulunana bir otomobildi ama 2020 Kuga, daha da konforlu hale gelmiş. Omuz mesafesi, diz mesafesi çok çok yeterli. Çünkü aks mesafesi uzamış. Şaft tüneli çok darlamamış ama yine de üç yetişkin zor şekilde seyahat eder.

YENİ FORD KUGA’DA İÇ MEKAN KONFORU

İç mekan konforunu kablosuz şarj ve bardaklıkla özetleyenler için hemen söyleyelim ki Kuga’da kablosuz şarj hem önde hem arkada var. Bolca bardaklık, arkadakiler için koltuk sırtlığında file, kapı içi gözleri, kol dayama, sehpa olan kol dayama gibi detaylar da var. Bunlara ek olarak güneş gözlüğü alanı çok şık. Orta konsolda iki bardaklık var. Onun altında da bir göz var. Kol dayama alanı yeterince derin. Hem sürücü tarafında hem yolcu tarafında halojen makyaj aynası var. Arkada iki adet izofix noktası var. Arka camlar tam açılmıyor.
Direksiyon ve koltuk malzemesi çok iyi. Konsol altında sert plastik var. İç aydınlatma LED. Torpido gözü yavaş açılıyor ancak içi yeterli genişlikte.

2020 FORD KUGA DONANIMINDA NELER VAR?

Donanım paketleri opsiyonel ve standart olarak sunuluyor. Peki, Kuga’nın ekstraları neler, standartları neler? hemen bakalım...

EKSTRA PAKETTE NELER VAR?

Üst paket aldıkça donanım zenginleşiyor. Peki, ekstralar neler mi?

  • Şerit hizalama sistemi
  • Özel renk
  • Adaptif hız sabitleyici
  • 180 derece ön kamera
  • Akıllı bagaj kapağı
  • Ön-Arka koltuk ısıtma
  • Isıtmalı ayna
  • Direksiyon ısıtma
  • Isıtmalı ön cam

STANDART PAKETTE NELER VAR?

  • Elektrikli yan aynalar
  • Dinamik LED farlar
  • LED stoplar
  • 19 inç jant
  • Otomatik park sistemi
  • Elektrikli sürücü koltuğu
  • Spor süspansiyon
  • ST Line gövde kiti
  • Panoramik cam tavan

FORD KUGA BİLGİ EĞLENCE TEKNOLOJİSİ NASIL?

Ford’un Fiesta ve Focus modellerinden tanıdığımız multimedya ekranı kullanılmış. Ses sistemi güçlü ve onunla uyumlu yalıtımlı camlar kullanılmış. Merkezi hoparlör kullanılmış. Gösterge paneli büyümüş. Hız göstergesi - devir göstergesi - yakıt göstergesi gibi pek çok detayı bu ekranda görülebiliyor. neleri görmek istiyorsa onları seçerek de ekranda izleyebiliyor. Head Up display ekran da var.

ESKİ KUGA & YENİ KUGA?

Eski Kuga’ya göre yeni Kuga’da neler değişti? Kuga kullanıcısı için değişen net detayları inceledik. Yeni Ford Kuga’da neler mi değişti? Hemen bakalım…

  • Oturma pozisyonu yükselmiş.
  • Görüş netleşmiş.
  • Spor süspansiyona rağmen çok konforlu sürüş sunuyor.
  • Yol gürültüsü hiç gelmiyor. Eskisinde rüzgar sesi epeyce içeri girerken yeni Kuga’da bu, ciddi şekilde azalmış.
  • Motor sesi hala geliyor ama eskiye göre o da çok daha iyi izole edilmiş.

YENİ KUGA’DA BEĞENİLMEYENLER

Yeni Kuga’yı test eden veya kullananların yorumlarına baktık. Kuga testlerinin pek çoğunda ortak olan bir kaç şikayeti de listeledik. Eleştiri deyince doğrudan olumsuz düşünmemek gerek. Zira, Kuga, sınıfının en iyilerinden biri. Ama eleştirelim ki daha iyi olsun!

  • Kuga’da boyutların genişlemesi ve uzaması daha fazla konforlu yaşam alanı sunuyor. Bu, en beğenilen özelliklerden biri.
  • Eski Kuga’ya göre yol gürültüsü ve motor gürültüsü bariz şekilde azalmış.
  • Çok daha fazla eşya gözü ile çok daha konforlu yolculuk imkanı sunuyor.
  • Sürüş dinamikleri de daha iyi. Özellikle süspansiyon dengesi çok iyi hale gelmiş.
  • Sütunların kalınlığı kör nokta alanını arttırmış.
  • Yer yer sert plastik malzeme kullanımı, kalite algısını olumsuz etkilemiş.
  • Arka kapıların açılma açısı dar kalmış.
  • Bagaj kapağı elektrikli modda yavaş açılıp yavaş kapanıyor.

ÖTV SONRASI SIFIR KUGA FİYATLARI
Daha önce ÖTV'den sonra Ford Kuga fiyat listesi başlıklı bir içerik paylaşmıştık. Ama merak edenler için yeni Kuga fiyat listesini tekrar paylaşalım:
2020 Ford Kuga fiyat listesi ya da güncel Ford Kuga fiyat listesi arayışında olanlar için markanın resmi web sitesinden aldığımız Kuga 2020 fiyat listesini de paylaşıyoruz:

  • Style SUV 1.5L EcoBoost 120PS 6 İleri Manuel Benzinli Kuga fiyatı: 343.600 TL
  • Style SUV 1.5L EcoBlue 120PS 6 İleri Manuel Dizel Kuga fiyatı: 357.700 TL
  • Style SUV 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel Kuga fiyatı: 369.400 TL
  • Titanium 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel Kuga fiyatı: 400.800 TL
  • STLine 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel Kuga fiyatı: 444.200 TL
  • STLine 2.5L Otomatik Benzin/Elektrik Şarjedilebilir Hibrit Kuga fiyatı: 1.098.900 TL


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Üstsüz poz olay yarattı! Üstsüz poz olay yarattı!
LPG ile doğalgaz arasında ne fark var?LPG ile doğalgaz arasında ne fark var?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı
Ghebreyesus 'Bugün bir müjdem var' diyerek duyurdu
Ghebreyesus 'Bugün bir müjdem var' diyerek duyurdu
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
2020 Mercedes S Serisi incelemesi
2020 Mercedes S Serisi incelemesi
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
iPhone 12 Pro Max performans rekoru kıracak!
iPhone 12 Pro Max performans rekoru kıracak!
Instagram çöktü mü? İşte detaylar
Instagram çöktü mü? İşte detaylar
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
En uygun fiyatlı elektrikli arabalar
İşte en uygun fiyatlı elektrikli arabalar
PlayStation 5 dolandırıcıların yeni hedefi oldu!
PlayStation 5 dolandırıcıların yeni hedefi oldu!
Doğalgaz ile LPG aynı mı?
LPG ile doğalgaz arasında ne fark var?
Yeni Mercedes S Serisi fiyatı ve özellikleri
2020 Mercedes-Benz S Serisi fiyatı ve özellikleri
ÖTV'den sonra Egea fiyat listesi ne oldu?
ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi
Apple iPhone 12 ile Samsung'un anavatanında farklı bir hamle yapabilir!
Apple iPhone 12'de farklı bir yol deneyecek!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.