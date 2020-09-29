Yeni Ford Kuga alınır mı yoksa eskisi daha mı iyiydi?

Yeni Ford Kuga alınır mı; dedik ve yeni Ford Kuga’yı detaylı olarak inceledik. Eski Kuga ile yenisi arasında ne fark var baktık. 2020 model Kuga ile ikinci el Kuga arasında kalanlar için detaylar burada! Evet, soruyoruz: Yeni Ford Kuga alınır mı?

YENİ FORD KUGA ALINIR MI YOKSA ESKİSİ DAHA MI İYİYDİ?

Ford’un diğer modellerine benzer tasarım detayları da olan ancak SUV havasıyla fark yaratan yeni Kuga’da detaylarda önemli bir değişim izleniyor. Peki, eski Kuga ile yeni Kuga arasında ne fark var ve son çıkan Kuga nasıl olmuş? Detaylara bakalım...

YENİ KUGA BAGAJ HACMİ VE BAGAJ ÖZELLİKLERİ

Öncelikle anahtar üstündeki düğmeden ya da opsiyonel olarak eller serbest olarak bagaj açılabiliyor. Ama eklemek gerek ki; eller serbestte bagaj çok yavaş kapanıyor. Temelde 511 litrelik bagaj alanı var. Koltukları ileri kaydırınca 650 litre yükleme alanı sunabiliyor. Koltukları kaydırmak da çok çok kolay. Bu arada bagaj hacmi gibi iç mekandaki diğer saklama alanları da çok yeterli. eskiye göre yeni eşya gözleri eklenmiş. Mevcuttakiler de biraz daha geniş hale gelmiş.

2020 KUGA BOYUTLAR

ST line paketinde eskiye göre 97mm daha uzun bir otomobil almış oluyorsunuz. Kuga zaten genişlik konusunda yeterli bulunana bir otomobildi ama 2020 Kuga, daha da konforlu hale gelmiş. Omuz mesafesi, diz mesafesi çok çok yeterli. Çünkü aks mesafesi uzamış. Şaft tüneli çok darlamamış ama yine de üç yetişkin zor şekilde seyahat eder.