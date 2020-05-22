Yeni Ford Kuga Türkiye'ye geldi, dikkat çeken fiyatı belli oldu!

Ford SUV pazarında Ford Kuga ile yer alıyor. Ünlü otomobil üreticisi, Avrupa'nın en çok satan SUV modeli olmayı başaran Kuga'yı bu başarısının artık geçtiğimiz yıl yeniledi. Aradan geçen zamanın ardından yenilenen Ford Kuga, birçok ülkenin ardından ülkemize de giriş yaptı.

YENİ FORD KUGA TÜRKİYE'YE GELDİ

Yeni Ford Kuga'nın fotoğraflarına baktığımızda tasarımda ince dokunuşlar yapıldığını görüyoruz. Aktarılan bilgilere göre aracın farları arkaya doğru uzatıldı. motor kaputu da farlarla aynı şekilde daha uzun bir yapıya büründü. Ayrıca arka cam daha eğimli hale getirildi. Otomobilin iç tarafında ise 150 mm ileri-geri hareket eden kızaklı arka koltuk tasarımı, Yeni Ford Kuga'nın sınıfındaki en iyi diz mesafesi sunan 2. otomobil olmasını sağlamış durumda.

FORD KUGA'NIN İÇ TASARIMI DEĞİŞTİ Mİ?

Kokpit kısmında da büyük bir değişim göze çarpıyor. Bazı kullanıcılar tarafından var olduğu iddia edilen basık hava tamamen kaybolmuş vaziyette. Daha geniş ve ferah bir kokpit sunan Ford Kuga, kablosuz şarj, 8 inçlik dokunmatik SYNC bilgi-eğlence sistemi, B&O ses sistemi gibi özellikleri de ferahlayan bu kokpitinde barındırıyor. Aracın gösterge paneli de 12,3 inç büyüklüğünde tamamen dijital bir ekrandan oluşuyor.