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Yeni Ford Kuga Türkiye'ye geldi, dikkat çeken fiyatı belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.05.2020 11:48 | Son Güncelleme

Ford'un yeni nesil SUV'si Ford Kuga, Türkiye topraklarına giriş yaptı. Sahip olduğu sistemlerle ve güvenlik özellikleri ile öne çıkan Ford Kuga'nın Türkiye fiyatı ise hayli dikkat çekici.

Yeni Ford Kuga Türkiye'ye geldi, dikkat çeken fiyatı belli oldu!

Ford SUV pazarında Ford Kuga ile yer alıyor. Ünlü otomobil üreticisi, Avrupa'nın en çok satan SUV modeli olmayı başaran Kuga'yı bu başarısının artık geçtiğimiz yıl yeniledi. Aradan geçen zamanın ardından yenilenen Ford Kuga, birçok ülkenin ardından ülkemize de giriş yaptı.

YENİ FORD KUGA TÜRKİYE'YE GELDİ

Yeni Ford Kuga'nın fotoğraflarına baktığımızda tasarımda ince dokunuşlar yapıldığını görüyoruz. Aktarılan bilgilere göre aracın farları arkaya doğru uzatıldı. motor kaputu da farlarla aynı şekilde daha uzun bir yapıya büründü. Ayrıca arka cam daha eğimli hale getirildi. Otomobilin iç tarafında ise 150 mm ileri-geri hareket eden kızaklı arka koltuk tasarımı, Yeni Ford Kuga'nın sınıfındaki en iyi diz mesafesi sunan 2. otomobil olmasını sağlamış durumda.

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FORD KUGA'NIN İÇ TASARIMI DEĞİŞTİ Mİ?

Kokpit kısmında da büyük bir değişim göze çarpıyor. Bazı kullanıcılar tarafından var olduğu iddia edilen basık hava tamamen kaybolmuş vaziyette. Daha geniş ve ferah bir kokpit sunan Ford Kuga, kablosuz şarj, 8 inçlik dokunmatik SYNC bilgi-eğlence sistemi, B&O ses sistemi gibi özellikleri de ferahlayan bu kokpitinde barındırıyor. Aracın gösterge paneli de 12,3 inç büyüklüğünde tamamen dijital bir ekrandan oluşuyor.

Ford Kuga iç mekan

İŞTE FORD KUGA'NIN GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

Otomobil, güvenlik tarafında ise Dur & Kalk, Trafik Levhası Tanıma Sistemine sahip Adaptif Hız Kontrol ve Şerit Hizalama Asistanı, Ford Dinamik Led Ön Far Sistemi, Göz Hizası Gösterge Paneli ve Yeni Aktif Park Asistanı gibi gelişmiş güvenlik çözümleri de sunmaya devam ediyor.

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YENİ FORD KUGA NE KADAR?

Yeni Ford Kuga Style, Titanium ve ST Line olmak üzere üç farklı model seçeneğiyle gelecek. Modellerin kaputunun altında ise ilk etapta 1,5 litrelik EcoBoost (benzinli) ve 1,5 litrelik EcoBlue (dizel) motor yatacak. Otomatik vites seçeneği sadece dizel motorlu Ford Kuga'larda yer alacak. Otomobilin Hibrit modeli de önümüzdeki dönemde Türkiye'de satışa çıkacak. Yeni Ford Kuga'nın fiyatı ise 269,300 TL'den başlayacak. Yeni Kuga Haziran ayı itibariyla Ford Yetkili Satıcıları'nda olacak. İsteyen müşteriler, Ford Dijital Stüdyo uygulaması ile uzaktan bilgi ve yardım alabilecek.

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