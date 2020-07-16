Yeni Ford Tourneo Custom özellikleri ve fiyatı

2020 Ford Tourneo Custom İncelemesi Yerli minibüs sıfatı da ona çok yakışıyor çünkü Ford'un Türkiye’deki fabrikalarında üretilen Tourneo Custom modeli, güvenli ve modern bir yolcu taşıma aracı. Otomatik park yardımcısı, adaptif hız sabitleyici, fren desteği gibi elektronik ekipmanı da oldukça güçlü olan Tourneo Custom’un 2020 modelini sizin için detaylıca inceledik. Ford Tourneo Custom testi arayanlar veya yeni Tourneo Custom özelliklerini merak edenler veya Tourneo Custom fiyat & performans konusunu sorgulayanlar için 2020 Tourneo Custom incelemesi başlıyor... Yeni Tourneo Custom İncelemesi Makalemizde, yeni çıkan Ford Tourneo Custom hakkında aşağıdaki soruların yanıtları var: Tourneo Custom içi nasıl? / Yeni çıkan Tourneo Custom ne kadar konforlu?

Tourneo Custom’da sürüş asistanları neler?

Ford Tourneo Custom ne kadar hız yapabiliyor?

Tourneo Custom otomobil sınıfında mı? / Binek araç sınıfında minibüs gibi mi?

Tourneo Custom turbo dizel motorunun teknik özellikleri neler?

Tourneo Custom boyutları nasıl ve Tourneo Custom bagajı ne kadar?

Sıfır Tourneo Custom fiyat listesi nasıl ve ikinci el Tourneo Custom fiyatları ne kadar? Tourneo Custom İçi Nasıl? / Tourneo Custom Kaç Kişilik? Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Tourneo Custom kaç kişilik sorusunun yanıtı sürücü ile birlikte 9 kişi.

Aracın içinde arka bölümde her biri bağımsız 6 tek koltuk, iki sıraya paylaştırılmış şekilde konumlanıyor. Gerektiğinde bunların hepsi çıkarılabiliyor ve yükleme alanı genişletilebiliyor. Daha doğrusu dev bir yükleme alanı elde edilebiliyor.

Hem koltuk yönleri değişebiliyor hem de sırtlık ve baldır destekleri ile uzun yolda çok konforlu bir biçimde oturmak mümkün. Orta koltuk sırtlıkları ve ön yolcu koltuğu yatırılarak tepsi gibi görev yapabiliyor. Bu da uzun yolculuklar için şahane bir fikir.

Tourneo Custom kokpitinde kullanışlı bir yapı var. Tourneo Custom ekranı ve multimedya sistemi çok başarılı. Rahat izlenecek bir konuma yerleştirilmiş 8 inçlik bir ekranı var. Dokunmatik olan Tourneo Custom multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu. Ayrıca direksiyonun arkasında konumlanmış olan bir araç bilgi ekranı da var. Tourneo Custom Sürüş Asistanları / Tourneo Custom Sürüş Güvenlik Teknolojileri Oldukça iyi optimize edilmiş ve gelişmiş bir sürüş destek sistemi var. Bunların hepsi birlikte sürücünün otoyolda dikkatle ve konforla ilerlemesine yardım ediyor. Tourneo Custom sürüş güvenlik asistanlarından bazıları şöyle: Kör nokta uyarı sistemi

Şeritte tutma asistanı

Trafik işareti tanıma sistemi

Çapraz trafik uyarısı

Hız sabitleme teknolojisi

Adaptif hız sabitleme sistemi

Akıllı hız sınırlandırıcı sistem Otomatik park yardımcısı ve otomatik klima da var tabi… Ford Tourneo Custom Sürüş Deneyimi / Yeni Tourneo Custom Kullananlar Memnun mu? Yeni Tourneo Custom sürüş deneyimi notlarımız şöyle:

Dizel 6 ileri otomatik Tourneo Custom kullanıyoruz. Yumuşak direksiyon sistemi ilk ve öncelikli fark yaratan detay oluyor. Süspansiyon sistemi, konfor odaklı. Sert sürüş sevenler için çok uygun değil. Arka havalı süspansiyon sistemi ise 2020 model Tourneo Custom ile gelen bir özellik. Araç, önden çekişli ve 6 ileri otomatik şanzımanla çalışıyor. 2.0 litrelik 170 HP’lik turbo dizel motor çok seri hareket kabiliyeti sunuyor. Binek otomobiller kadar aktif bir hızlanma performansı olmasa da o konuda da sınıfı için oldukça iddialı bir seçenek oluşturuyor. Hemen hızlanma verilerine bakalım:

Tourneo Custom Hızlanma Verileri / Tourneo Custom Ne Kadar Hızlanabilir? 0-50km/s Hızlanma: 4,2 saniye

0-80 km/s Hızlanma: 8,9 saniye

0-100km/s Hızlanma: 14,0 saniye

0-120 km7s Hızlanma: 21,0 saniye

0-130km/s Hızlanma: 26,0 saniye

0-400m hızlanma: 19,0 saniye

Tourneo Custom Maksimum Hızı: 170km/s Dizel Tourneo Custom Motor Özellikleri Dizel otomatik Tourneo Custom motor özellikleri özeti şöyle: Motor tipi ve konumu: Sıralı -turbo ve önde -enlemesine konumlanan motoru var.

Silindir Sayısı: 4

Subap sayısı: 16

Motor silindir hacmi: 1995cc

Maksimum güç: 125kW/ 170HP 3500 d/d

Maksimum tork: 405 Nm 1750-2500 d/d Tourneo Custom 2020 Modelinin Boyutları Nasıl? Uzunluk: 4973mm

Genişlik: 1986mm

Yükseklik: 2020mm

Dingil mesafesi: 2933mm

Depo kapasitesi: 70 litre

Ağırlık: 2408kg

Tourneo Custom bagaj hacmi: 1200 litre / 2100 litre Tourneo Custom Binek Araç Olarak mı Geçiyor? Ford’un Tourneo Custom modeli, otomobil olarak ruhsatlandırılması sayesinde SRC belgesine ihtiyaç olmadan hız sınırlarını otomobillerle aynı seviyede kullanabiliyor. Köprü ve yol sınırlaması olmayan minibüs sıfatıyla da bilinen araç, sürücüyle birlikte 9 kişinin seyahat edebileceği bir alan sunuyor. SRC belgesi olmadan kullanılan minibüs ya da otomobil gibi minibüs olmasıyla hemen popülerleşen Tourneo Custom, geniş yükleme alanı ve içeride bolca eşya gözü sunmasıyla da avantajlı olmayı başarıyor. Ford Tourneo Custom Fiyat Listesi Sıfır minibüs fiyatları veya ikinci el minibüs fiyatları göz önüne alınınca aslında bir minibüs gibi şekillenen ve 9 kişinin yolculuk edebileceği bu araç için vergi dilimi avantajıyla birlikte oldukça makul / rekabetçi bir fiyat skalası ile karşılaşıyoruz. Bakalım 2. el Ford Tourneo Custom fiyatları ve sıfır km Tourneo Custom fiyatları nasıl? Sıfır Tourneo Custom Fiyat Listesi Nasıl? Temmuz 2020 sıfır km Tourneo Custom fiyatları 284 bin TL’den başlıyor. Bizim incelediğimiz dizel otomatik önden çekişli EcoBlue versiyonun fiyatı ise 310 bin TL.