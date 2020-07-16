Yeni Ford Tourneo Custom özellikleri ve fiyatı

Yerli minibüs sıfatı da ona çok yakışıyor çünkü Ford'un Türkiye’deki fabrikalarında üretilen Tourneo Custom modeli, güvenli ve modern bir yolcu taşıma aracı. Otomatik park yardımcısı, adaptif hız sabitleyici, fren desteği gibi elektronik ekipmanı da oldukça güçlü olan Tourneo Custom’un 2020 modelini sizin için detaylıca inceledik.
Ford Tourneo Custom testi arayanlar veya yeni Tourneo Custom özelliklerini merak edenler veya Tourneo Custom fiyat & performans konusunu sorgulayanlar için 2020 Tourneo Custom incelemesi başlıyor...
Makalemizde, yeni çıkan Ford Tourneo Custom hakkında aşağıdaki soruların yanıtları var:
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Tourneo Custom kaç kişilik sorusunun yanıtı sürücü ile birlikte 9 kişi.
Aracın içinde arka bölümde her biri bağımsız 6 tek koltuk, iki sıraya paylaştırılmış şekilde konumlanıyor. Gerektiğinde bunların hepsi çıkarılabiliyor ve yükleme alanı genişletilebiliyor. Daha doğrusu dev bir yükleme alanı elde edilebiliyor.
Hem koltuk yönleri değişebiliyor hem de sırtlık ve baldır destekleri ile uzun yolda çok konforlu bir biçimde oturmak mümkün. Orta koltuk sırtlıkları ve ön yolcu koltuğu yatırılarak tepsi gibi görev yapabiliyor. Bu da uzun yolculuklar için şahane bir fikir.
Tourneo Custom kokpitinde kullanışlı bir yapı var. Tourneo Custom ekranı ve multimedya sistemi çok başarılı. Rahat izlenecek bir konuma yerleştirilmiş 8 inçlik bir ekranı var. Dokunmatik olan Tourneo Custom multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu. Ayrıca direksiyonun arkasında konumlanmış olan bir araç bilgi ekranı da var.
Oldukça iyi optimize edilmiş ve gelişmiş bir sürüş destek sistemi var. Bunların hepsi birlikte sürücünün otoyolda dikkatle ve konforla ilerlemesine yardım ediyor. Tourneo Custom sürüş güvenlik asistanlarından bazıları şöyle:
Otomatik park yardımcısı ve otomatik klima da var tabi…
Yeni Tourneo Custom sürüş deneyimi notlarımız şöyle:
Dizel 6 ileri otomatik Tourneo Custom kullanıyoruz. Yumuşak direksiyon sistemi ilk ve öncelikli fark yaratan detay oluyor. Süspansiyon sistemi, konfor odaklı. Sert sürüş sevenler için çok uygun değil. Arka havalı süspansiyon sistemi ise 2020 model Tourneo Custom ile gelen bir özellik.
Araç, önden çekişli ve 6 ileri otomatik şanzımanla çalışıyor. 2.0 litrelik 170 HP’lik turbo dizel motor çok seri hareket kabiliyeti sunuyor. Binek otomobiller kadar aktif bir hızlanma performansı olmasa da o konuda da sınıfı için oldukça iddialı bir seçenek oluşturuyor. Hemen hızlanma verilerine bakalım:
Dizel otomatik Tourneo Custom motor özellikleri özeti şöyle:
Ford’un Tourneo Custom modeli, otomobil olarak ruhsatlandırılması sayesinde SRC belgesine ihtiyaç olmadan hız sınırlarını otomobillerle aynı seviyede kullanabiliyor. Köprü ve yol sınırlaması olmayan minibüs sıfatıyla da bilinen araç, sürücüyle birlikte 9 kişinin seyahat edebileceği bir alan sunuyor.
SRC belgesi olmadan kullanılan minibüs ya da otomobil gibi minibüs olmasıyla hemen popülerleşen Tourneo Custom, geniş yükleme alanı ve içeride bolca eşya gözü sunmasıyla da avantajlı olmayı başarıyor.
Sıfır minibüs fiyatları veya ikinci el minibüs fiyatları göz önüne alınınca aslında bir minibüs gibi şekillenen ve 9 kişinin yolculuk edebileceği bu araç için vergi dilimi avantajıyla birlikte oldukça makul / rekabetçi bir fiyat skalası ile karşılaşıyoruz. Bakalım 2. el Ford Tourneo Custom fiyatları ve sıfır km Tourneo Custom fiyatları nasıl?
Temmuz 2020 sıfır km Tourneo Custom fiyatları 284 bin TL’den başlıyor. Bizim incelediğimiz dizel otomatik önden çekişli EcoBlue versiyonun fiyatı ise 310 bin TL.
İkinci el Tourneo Custom fiyatlarına baktığımızda 80 bin TL bandından başlayan 230 bin Tl bandına varan bir liste ile karşılaşıyoruz. İkinci el Ford Tourneo Custom fiyatlarına hasar durumu - km bilgisi gibi pek çok parametrenin etki ettiğinin de altını çizmek gerek.
Tourneo Custom 2. el kredisi veya sıfır Tourneo Custom kredisi alarak da bu araca sahip olabilirsiniz. Kredi oranları, bir bankadan diğerine değişiklik gösterirken markanın kendi resmi web sitesinden duyurduğu kampanyalara da göz atabilirsiniz. Ayrıca faizsiz Tourneo Custom kredisi için katılım bankaları ile Ford Türkiye arasındaki işbirliklerine bakabilirsiniz.
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