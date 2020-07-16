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Yeni Ford Tourneo Custom özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.07.2020 17:16 | Son Güncelleme

Ford Tourneo Custom özellikleri ve yeni Ford Tourneo Custom fiyatı hakkında bilgi arayanlar için yazdık. Sıfır Ford Tourneo Custom fiyat listesi ve 2. el Ford Tourneo Custom fiyatlarına da baktık. Ford Tourneo Custom kredi kampanyaları - Ford Tourneo Custom alınır mı alınmaz mı ya da dizel Ford Tourneo Custom ne kadar yakar ekseninde araştırma yapanlar için 2020 Ford Tourneo Custom hakkında merak edilenleri yanıtladık...

Yeni Ford Tourneo Custom özellikleri ve fiyatı

İçindekiler

  • 2020 Ford Tourneo Custom İncelemesi
  • Yeni Tourneo Custom İncelemesi
  • Dizel Tourneo Custom Motor Özellikleri

2020 Ford Tourneo Custom İncelemesi

Yerli minibüs sıfatı da ona çok yakışıyor çünkü Ford'un Türkiye’deki fabrikalarında üretilen Tourneo Custom modeli, güvenli ve modern bir yolcu taşıma aracı. Otomatik park yardımcısı, adaptif hız sabitleyici, fren desteği gibi elektronik ekipmanı da oldukça güçlü olan Tourneo Custom’un 2020 modelini sizin için detaylıca inceledik.

Ford Tourneo Custom testi arayanlar veya yeni Tourneo Custom özelliklerini merak edenler veya Tourneo Custom fiyat & performans konusunu sorgulayanlar için 2020 Tourneo Custom incelemesi başlıyor...

Yeni Tourneo Custom İncelemesi

Makalemizde, yeni çıkan Ford Tourneo Custom hakkında aşağıdaki soruların yanıtları var:

  • Tourneo Custom içi nasıl? / Yeni çıkan Tourneo Custom ne kadar konforlu?
  • Tourneo Custom’da sürüş asistanları neler?
  • Ford Tourneo Custom ne kadar hız yapabiliyor?
  • Tourneo Custom otomobil sınıfında mı? / Binek araç sınıfında minibüs gibi mi?
  • Tourneo Custom turbo dizel motorunun teknik özellikleri neler?
  • Tourneo Custom boyutları nasıl ve Tourneo Custom bagajı ne kadar?
  • Sıfır Tourneo Custom fiyat listesi nasıl ve ikinci el Tourneo Custom fiyatları ne kadar?

Tourneo Custom İçi Nasıl? / Tourneo Custom Kaç Kişilik?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Tourneo Custom kaç kişilik sorusunun yanıtı sürücü ile birlikte 9 kişi.
Aracın içinde arka bölümde her biri bağımsız 6 tek koltuk, iki sıraya paylaştırılmış şekilde konumlanıyor. Gerektiğinde bunların hepsi çıkarılabiliyor ve yükleme alanı genişletilebiliyor. Daha doğrusu dev bir yükleme alanı elde edilebiliyor.
Hem koltuk yönleri değişebiliyor hem de sırtlık ve baldır destekleri ile uzun yolda çok konforlu bir biçimde oturmak mümkün. Orta koltuk sırtlıkları ve ön yolcu koltuğu yatırılarak tepsi gibi görev yapabiliyor. Bu da uzun yolculuklar için şahane bir fikir.

Tourneo Custom kokpitinde kullanışlı bir yapı var. Tourneo Custom ekranı ve multimedya sistemi çok başarılı. Rahat izlenecek bir konuma yerleştirilmiş 8 inçlik bir ekranı var. Dokunmatik olan Tourneo Custom multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu. Ayrıca direksiyonun arkasında konumlanmış olan bir araç bilgi ekranı da var.

Tourneo Custom Sürüş Asistanları / Tourneo Custom Sürüş Güvenlik Teknolojileri

Oldukça iyi optimize edilmiş ve gelişmiş bir sürüş destek sistemi var. Bunların hepsi birlikte sürücünün otoyolda dikkatle ve konforla ilerlemesine yardım ediyor. Tourneo Custom sürüş güvenlik asistanlarından bazıları şöyle:

  • Kör nokta uyarı sistemi
  • Şeritte tutma asistanı
  • Trafik işareti tanıma sistemi
  • Çapraz trafik uyarısı
  • Hız sabitleme teknolojisi
  • Adaptif hız sabitleme sistemi
  • Akıllı hız sınırlandırıcı sistem

Otomatik park yardımcısı ve otomatik klima da var tabi…

Ford Tourneo Custom Sürüş Deneyimi / Yeni Tourneo Custom Kullananlar Memnun mu?

Yeni Tourneo Custom sürüş deneyimi notlarımız şöyle:
Dizel 6 ileri otomatik Tourneo Custom kullanıyoruz. Yumuşak direksiyon sistemi ilk ve öncelikli fark yaratan detay oluyor. Süspansiyon sistemi, konfor odaklı. Sert sürüş sevenler için çok uygun değil. Arka havalı süspansiyon sistemi ise 2020 model Tourneo Custom ile gelen bir özellik.

Araç, önden çekişli ve 6 ileri otomatik şanzımanla çalışıyor. 2.0 litrelik 170 HP’lik turbo dizel motor çok seri hareket kabiliyeti sunuyor. Binek otomobiller kadar aktif bir hızlanma performansı olmasa da o konuda da sınıfı için oldukça iddialı bir seçenek oluşturuyor. Hemen hızlanma verilerine bakalım:

Tourneo Custom Hızlanma Verileri / Tourneo Custom Ne Kadar Hızlanabilir?

  • 0-50km/s Hızlanma: 4,2 saniye
  • 0-80 km/s Hızlanma: 8,9 saniye
  • 0-100km/s Hızlanma: 14,0 saniye
  • 0-120 km7s Hızlanma: 21,0 saniye
  • 0-130km/s Hızlanma: 26,0 saniye
  • 0-400m hızlanma: 19,0 saniye
  • Tourneo Custom Maksimum Hızı: 170km/s

Dizel Tourneo Custom Motor Özellikleri

Dizel otomatik Tourneo Custom motor özellikleri özeti şöyle:

  • Motor tipi ve konumu: Sıralı -turbo ve önde -enlemesine konumlanan motoru var.
  • Silindir Sayısı: 4
  • Subap sayısı: 16
  • Motor silindir hacmi: 1995cc
  • Maksimum güç: 125kW/ 170HP 3500 d/d
  • Maksimum tork: 405 Nm 1750-2500 d/d

Tourneo Custom 2020 Modelinin Boyutları Nasıl?

  • Uzunluk: 4973mm
  • Genişlik: 1986mm
  • Yükseklik: 2020mm
  • Dingil mesafesi: 2933mm
  • Depo kapasitesi: 70 litre
  • Ağırlık: 2408kg
  • Tourneo Custom bagaj hacmi: 1200 litre / 2100 litre

Tourneo Custom Binek Araç Olarak mı Geçiyor?

Ford’un Tourneo Custom modeli, otomobil olarak ruhsatlandırılması sayesinde SRC belgesine ihtiyaç olmadan hız sınırlarını otomobillerle aynı seviyede kullanabiliyor. Köprü ve yol sınırlaması olmayan minibüs sıfatıyla da bilinen araç, sürücüyle birlikte 9 kişinin seyahat edebileceği bir alan sunuyor.

SRC belgesi olmadan kullanılan minibüs ya da otomobil gibi minibüs olmasıyla hemen popülerleşen Tourneo Custom, geniş yükleme alanı ve içeride bolca eşya gözü sunmasıyla da avantajlı olmayı başarıyor.

Ford Tourneo Custom Fiyat Listesi

Sıfır minibüs fiyatları veya ikinci el minibüs fiyatları göz önüne alınınca aslında bir minibüs gibi şekillenen ve 9 kişinin yolculuk edebileceği bu araç için vergi dilimi avantajıyla birlikte oldukça makul / rekabetçi bir fiyat skalası ile karşılaşıyoruz. Bakalım 2. el Ford Tourneo Custom fiyatları ve sıfır km Tourneo Custom fiyatları nasıl?

Sıfır Tourneo Custom Fiyat Listesi Nasıl?

Temmuz 2020 sıfır km Tourneo Custom fiyatları 284 bin TL’den başlıyor. Bizim incelediğimiz dizel otomatik önden çekişli EcoBlue versiyonun fiyatı ise 310 bin TL.

2. El Tourneo Custom Fiyatları Nasıl?

İkinci el Tourneo Custom fiyatlarına baktığımızda 80 bin TL bandından başlayan 230 bin Tl bandına varan bir liste ile karşılaşıyoruz. İkinci el Ford Tourneo Custom fiyatlarına hasar durumu - km bilgisi gibi pek çok parametrenin etki ettiğinin de altını çizmek gerek.

Ford Tourneo Custom Kredi Kampanyaları

Tourneo Custom 2. el kredisi veya sıfır Tourneo Custom kredisi alarak da bu araca sahip olabilirsiniz. Kredi oranları, bir bankadan diğerine değişiklik gösterirken markanın kendi resmi web sitesinden duyurduğu kampanyalara da göz atabilirsiniz. Ayrıca faizsiz Tourneo Custom kredisi için katılım bankaları ile Ford Türkiye arasındaki işbirliklerine bakabilirsiniz.

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