Yeni Ford Transit ve Custom modelleri Türkiye'de

İSTANBUL (AA) - Ford, sektöre yön veren modelleri Transit ve Custom'ı müşteri ihtiyaçları doğrultusunda ileri teknolojik donanımlarla birlikte yeniledi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford ticari araç ailesinin sevilen üyeleri Transit ve Tourneo & Transit Custom, daha fazla verimlilik, teknoloji, konfor ve güvenlik sunan yeni teknoloji ve donanımlarla yenilendi. Yeni Ford Transit, optimize edilen 2.0 litre EcoBlue dizel motor ve segmentte bir ilk olarak hibrit teknolojisiyle yüksek yakıt verimliliği sunuyor. 2.0 litre EcoBlue dizel ürün serisiyle yakıt verimliliğini yüzde 7'ye varan oranda iyileştirerek işletmeler için üretkenliği artırırken, minibüs versiyonlarında EcoBlue 170PS güç ve 405Nm tork sunan yeni motoru ile sürüş performansını yukarı taşıyor. Kasım 2019 itibarıyla da daha güçlü EcoBlue Upgrade 185 PS versiyonu ve 2020 yılının ilk çeyreği ile de arkadan çekişli modeller için yeni 10 vitesli otomatik şanzımanı ticari araç müşterileriyle buluşturuyor. Havacılık ve uzay sanayisinin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarından yararlanılarak geliştirilen yeni Ford Transit Van'ın yük kapasitesi, tepeden tırnağa ağırlıktan tasarruf etmeyi amaçlayan programla 66 kilograma kadar artırıldı. Ford’un Avrupa’da ağırlık tasarrufu sağlayan, dayanıklılıktan ve güvenlikten ödün vermeyen alüminyum kaputlu ilk ticari aracı olan Yeni Transit’te hafif, yüksek mukavemetli kompozit bir ara bölme de sunuluyor.

- Yeni Transit müşteri odaklı tasarım, akıllı teknolojiler sunuyor Yeni Ford Transit'in şık dış tasarımında daha yüksek, daha iddialı üç çubuklu ızgara ile yeniden tasarlanan alt ön tampon yer alıyor. Kabinin tamamen yenilenen yüksek malzeme kalitesine sahip yalın ve yatay çizgilere sahip olan iç tasarımıyla stil, kolay kullanım ve sürücü konforu sağlanıyor. Basit, sesli komutlar veya 8 inç dokunmatik ekranda parmak hareketleriyle kullanılabilen Ford'un SYNC 3 bilgi ve eğlence sistemi gibi ileri teknolojiler de sunuluyor. Transit'in binek araçlara benzeyen sürüş karakteri, park ve manevra esnasında daha fazla destek vererek sürücünün yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olan Elektrik Destekli Direksiyonu (EPAS) ve 180 derece Görüş Sağlayan Ön ve Arka Kamera Sistemi ile daha konforlu hale geliyor. Sürücü destek teknolojileri arasında şeritte kalma ve şerit hizalama yardımcısı gibi özellikler de yer alıyor. Transit sürücüleri, ilk kez seçilebilir sürüş modları arasından seçim yaparak sürüş performansını koşullara adapte edebilecek. Seçilebilir sürüş modları değişken yol şartlarına uyacak şekilde "normal", "eko" ve "kaygan" modlarından oluşuyor.

Stresi ve yorgunluğu azaltmaya, çarpışmaların etkisini önlemeye veya hafifletmeye yardımcı olmak amacıyla Çapraz Trafik Uyarı Sistemi destekli Kör Nokta Uyarı Sistemi, uzun yolculukları daha az yorucu ve daha ekonomik hale getiren Adaptif Hız Kontrolü, öndeki yolu sürekli olarak izleyen ve şeritten çıkıldığı anda uyararak tekrar şeride güvenle yönlendiren Şeritte Kalma ve Şerit Hizalama Yardımcısı, seyir halindeyken aniden öne çıkabilecek araç ve yayalara karşı otomatik olarak fren yaparak önden çarpışmaların etkilerini azaltılmasına ve önlenmesine yardımcı olan Yaya Algılama Özellikli Çarpışma Önleyici Akıllı Fren Sistemi gibi lider sürücü destek teknolojileri de Transit ile sunuluyor. Deluxe ve Trend donanım versiyonları ile sunulan Yeni Transit, yan park sensörleri, park etmenizi kolaylaştıracak Aktif Park Asistanı, aracın ön ve arka kısmından gelen araçları, bisikletleri ve yayaları geniş açıda görmelerine ve dar park alanlarından stressiz çıkmaya yardımcı olacak 180 derece Görüş Sağlayan Ön ve Arka Kamera Sistemi, geri viteste giderken diğer yol kullanıcılarının varlığı konusunda uyaracak Çapraz Trafik Uyarı Sistemi, aracın üst arka kısmına monte edilmiş, güneş battıktan sonra dahi uzun süre çalışma alanını aydınlatmaya yardımcı olacak Arka LED Tepe Lambası ve fabrika çıkışlı Elektrikli Otomatik Kayar Kapı gibi konfor özellikleri ile dikkati çekiyor.

Yeni Transit’in minibüs versiyonu Ecoblue 170PS motor seçeneğiyle Van versiyonu ise Ecoblue 130PS ve 170PS motor seçeneklerinin yanı sıra yeni Ecoblue Hibrit 170PS ve Ecoblue Upgrade 185PS motor seçenekleri ile de satışa sunuluyor. Kamyonet versiyonu ise Ecoblue 170PS ve Ecoblue Upgrade 185PS versiyonları ile müşterileri bekliyor. - Yenilenen Tourneo Custom ve Transit Custom daha fazla güç bulunuyor Yeni Ford Tourneo ve Transit Custom, daha fazla güç ve hibrit teknolojisi ile daha düşük işletme maliyeti ve geliştirilmiş sürüş konforu sunuyor. Tourneo Custom motor seçenekleri arasına, 9 yolcu ve yük taşırken daha uyumlu performans ve daha yüksek çekiş gücü için 415 Nm torka sahip yeni EcoBlue Upgrade 185 PS motor seçeneği eklenirken, 2.0 litre EcoBlue motor ile birlikte 170PS, 130 PS ve 105 PS güç seçenekleri sunulmaya devam edilecek. Yenilenen Transit Custom ve Tourneo Custom, sürücülerine ilk kez sunulan sürücü destek teknolojileri arasında şerit değiştirirken veya geri viteste giderken diğer yol kullanıcılarının varlığı konusunda sürücüyü uyaran çapraz trafik uyarı sistemi ile sunulan Kör Nokta Uyarı Sistemi, Trafik İşareti Tanıma Sistemi ile tespit edilen hız limitine göre otomatik olarak seyir hızınızı ayarlayacak Akıllı Hız Sınırlayıcı özellikli Adaptif Hız Kontrol Sistemi, Elektrik Destekli Direksiyon (EPAS) ile desteklenen Şeritte Kalma ve Şerit Hizalama Yardımcısı, aracın paralel park ve dikey park alanlarına girmesine yardımcı olan Aktif Park Asistanı bulunuyor.