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‘Yeni Fosil Yakıt Tesislerine İzin Verilmemeli’

02.07.2019 18:14 | Son Güncelleme

Nature dergisinde yayınlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre, dünyadaki mevcut enerji santralleri, fabrikalar ve araçlardan salınan karbondioksit oranları Paris İklim Anlaşması’nda belirlenen hedeflerin üzerinde ilerliyor

‘Yeni Fosil Yakıt Tesislerine İzin Verilmemeli’

Nature dergisinde yayınlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre, dünyadaki mevcut enerji santralleri, fabrikalar ve araçlardan salınan karbondioksit oranları Paris İklim Anlaşması’nda belirlenen hedeflerin üzerinde ilerliyor.

Uzmanlar bu nedenle dünyada artık yeni fosil yakıt tesisleri inşa edilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Fosil yakıt kullanımı nedeniyle atmosfere yayılan sera gazlarının fazla olması sonucunda hava sıcaklığı ortalama 1 santigrat artış gösterdi. Son yıllarda dünya genelinde karşılaşılan sıcak hava dalgaları, kuraklık, kontrol edilemeyen yangınlar ve fırtınaların buna bağlı olduğunu hatırlatan araştırmacılar ısının artmaya devam etmesi halinde iklim koşullarının çok daha kötüye gideceğinin altını çiziyor.

Birleşmiş Milletler bünyesinde düzenlenen Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nde yapılan açıklamada, Paris İklim Anlaşması’nda yer alan hedeflere ulaşılması için dünyada artık en fazla 580 gigaton karbondioksit üretilebileceği belirtilmişti. Ancak kısa bir süre önce Nature dergisinde yayınlanan araştırmayı yürüten uzmanlar dünyadaki mevcut fosil yakıt üretiminin bu oranın zaten üstünde olduğunu vurguluyor. Araştırmanın sonucuna göre şu an dünyadaki fosil yakıt üretim kapasitesi yaklaşık 658 gigaton.

‘Mevcut tesisler de azaltılmalı’

Plan aşamasında olan yeni fosil yakıt tesislerinin inşa edilmesi halindeyse bu rakamın 188 gigaton daha artacağı, bunun da hava sıcaklığının 2 santigrata ulaşmasına neden olan süreci hızlandıracağı belirtiliyor.

Araştırmanın baş yazarlarından Profesör Steve Davis bu tehlikenin altını çizerek uyarıda bulunuyor: “1.5 santigratın altında kalmak istiyorsak, yeni fosil yakıt tesisleri inşa etmeyi derhal bırakmamız ve mevcut tesisler arasından da ciddi oranda azaltma yapmamız gerekiyor.”

Bu yılın başlarında yapılan bir başka araştırma sonucunda da tüm mevcut fosil yakıt tesisleri 2018 yılı itibariyle yavaş yavaş devre dışı bırakılmış olsa dahi hava sıcaklığının 1.5 santigratın altında kalma olasılığının yüzde 64 olduğu sonucuna varılmıştı.

Sözkonusu araştırmada görev alan iklim uzmanı Chris Smith de bununla ilgili olarak, “Mesaj hala geçerli: fosil yakıtlardan bir an önce vazgeçmeliyiz” diyor.

Her iki araştırma sonucunda da uzmanlar hiç bir şekilde yeni fosil yakıt tesisi kurulmaması gerektiği uyarısını yineliyor.

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