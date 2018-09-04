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YENİ GALATA KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPATILDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 02:54 | Son Güncelleme

Yeni Galata Köprüsü, bakım-onarım çalışmaları nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL (DHA)
Yeni Galata Köprüsü, bakım-onarım çalışmaları nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İBB Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan bakım-onarım çalışması nedeniyle Yeni Galata Köprüsü gece saat 01:30 itibariyle trafiğe kapatıldı. Bakım onarım çalışması saat 04:30 kadar sürecek.

Görüntü Dökümü:
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-Köprüden görüntü
-Köprünün kaldırılışından görüntü
-Genel ve Detaylar

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