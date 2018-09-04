Yeni Galata Köprüsü trafiğe kapatıldı

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA) YENİ Galata Köprüsü, bakım-onarım çalışmaları nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İBB Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan bakım-onarım çalışması nedeniyle Yeni Galata Köprüsü gece saat 01:30 itibariyle trafiğe kapatıldı. Bakım onarım çalışması saat 04:30 kadar sürecek.
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