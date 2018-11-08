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Yeni Galaxy R, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.11.2018 09:14 | Son Güncelleme

Samsung’un 2011 yılında satışa sunduğu uygun fiyatlı orta segment modeli Galaxy R, geri dönüyor. İşte konu hakkındaki tüm detaylar.

Yeni Galaxy R, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor

Akıllı telefon pazarının lider ismi konumunda bulunan Samsung, son dönemde orta segmentteki rekabetten ötürü pazar payını düşürdü. Özellikle Çinli akıllı telefon üreticilerinin, orta segmentte oldukça uygun fiyatlı modeller satışa sunması, Samsung’u zora soktu.

Güney Koreli teknoloji devi, orta segmentte elini biraz daha kuvvetlendirmek için uygun fiyatlı modellerle müşteri kitlesini arttırmayı hedefliyor.

Bu bağlamda Samsung’un 2011 yılında satışa sunduğu Galaxy R modelini bir kez daha raflara geri döndüreceği söylentileri yayılmış durumda. Elbette yeni Galaxy R, günümüz akıllı telefonlarıyla yarışabilecek skalada olacak.

Şimdiye kadar sızdırılan tek bilgi yeni R modelinin Snapdragon 450 ile gelecek olması. Böylece Samsung’un oldukça uygun bir etiket fiyatı belirleyebileceği düşünülüyor.

Bilindiği üzere Snapdragon 450 giriş segmentine hitap eden bir yonga seti. Artık bu yonga setini kullanan pek model bulunmuyor.

Bu arada dip not olarak şunu da belirtmemiz gerekiyor. Bazı mecralarda yeni Galaxy R modelinin Infinity Display tasarım çizgisine sahip olabileceği iddiaları mevcut. Fakat Samsung’un uygun fiyat etiketiyle satışa sunacağı bir modelde, modern tasarım çizgisine yer vereceği pek de mantıklı gelmiyor. Yine de bekleyip göreceğiz. Malum Samsung giriş ve orta segmentindeki modellerini direkt olarak sitesinde yayınlayarak duyuruyor. Yani bu modeller için ekstra bir etkinlik ya da lansman düzenlemiyor. Bu bağlamda yeni R modeli de sessiz sedasız çıkışını gerçekleştirecektir.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung akıllı telefon

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