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Yeni genelge yayınlandı! Kafe, lokanta ve restoranlar açıldı mı? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? İşte normalleşme dönemi kararları...

16.05.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 gün süren tam kapanma uygulaması 17 Mayıs itibariyle sona ermiş olacak. Vatandaşlar merakla normalleşme dönemi kararlarını beklerken, tam kapanma döneminin sona ermesiyle beraber geçilecek olan 'kademeli normalleşme' kararları da belli oldu. Peki kafe, lokanta ve restoranlar açıldı mı? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? İşte normalleşme dönemi kararları...

Yeni genelge yayınlandı! Kafe, lokanta ve restoranlar açıldı mı? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? İşte normalleşme dönemi kararları...

29 Nisan'da başlayan tam kapanma uygulaması 17 Mayıs yani yarın itibariyle sona eriyor. Vatandaşlar normalleşme dönemini beklerken, 'kademeli normalleşme' döneminde uygulanacak yasakları ve alınan yeni kararları da merak ediyor. İçişleri Bakanlığı normalleşme dönemi için yeni genelgeyi yayınladı. Peki lokanta, kafe ve restoranlar açıldı mı, ne zaman açılacak?

LOKANTA, KAFE VE RESTORANLAR AÇILDI MI? KAFE VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme dönemi için yeni genelgeyi yayınladı. Buna göre kademeli normalleşme döneminde lokanta, kafeterya, pastane, restoran gibi yeme-içme yerleri hafta içi günlerinde 07:00 ile 20:00 saatleri arasında gel-al ve paket servis şeklinde çalışabilecek. 20:00 ve 24:00 saatlerinde ise yalnızca paket servis ile çalışabilecek. Online market ve yemek sipariş firmaları da, hafta içi ve hafta sonu günlerinde 07.00-24.00 saatleri arasında evlere veya adrese servis şeklinde çalışabilecekler.

Yeme-içme yerleri ile ilgili detaylar genelge şöyle yer aldı:

"3.1- Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);

  • Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,
  • Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis,
    şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

3.2-.17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.

  • Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,
  • Sinema salonları,
  • Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
  • İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
  • Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,
  • Hamam, sauna ve masaj salonları,
  • Lunaparklar ve tematik parklar.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla
faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

3.3- Yukarıda sayılan işyerleri dışında kalan ve tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar ile büro
ve ofisler vb. işyerleri;

  • Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.
  • Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.

3.7- Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir."

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