Yeni genelge yayınlandı! Kafe, lokanta ve restoranlar açıldı mı? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? İşte normalleşme dönemi kararları...

29 Nisan'da başlayan tam kapanma uygulaması 17 Mayıs yani yarın itibariyle sona eriyor. Vatandaşlar normalleşme dönemini beklerken, 'kademeli normalleşme' döneminde uygulanacak yasakları ve alınan yeni kararları da merak ediyor. İçişleri Bakanlığı normalleşme dönemi için yeni genelgeyi yayınladı. Peki lokanta, kafe ve restoranlar açıldı mı, ne zaman açılacak?

LOKANTA, KAFE VE RESTORANLAR AÇILDI MI? KAFE VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme dönemi için yeni genelgeyi yayınladı. Buna göre kademeli normalleşme döneminde lokanta, kafeterya, pastane, restoran gibi yeme-içme yerleri hafta içi günlerinde 07:00 ile 20:00 saatleri arasında gel-al ve paket servis şeklinde çalışabilecek. 20:00 ve 24:00 saatlerinde ise yalnızca paket servis ile çalışabilecek. Online market ve yemek sipariş firmaları da, hafta içi ve hafta sonu günlerinde 07.00-24.00 saatleri arasında evlere veya adrese servis şeklinde çalışabilecekler.

Yeme-içme yerleri ile ilgili detaylar genelge şöyle yer aldı:

"3.1- Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);