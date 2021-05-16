Yeni genelge yayınlandı! Kafe, lokanta ve restoranlar açıldı mı? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? İşte normalleşme dönemi kararları...

29 Nisan'da başlayan tam kapanma uygulaması 17 Mayıs yani yarın itibariyle sona eriyor. Vatandaşlar normalleşme dönemini beklerken, 'kademeli normalleşme' döneminde uygulanacak yasakları ve alınan yeni kararları da merak ediyor. İçişleri Bakanlığı normalleşme dönemi için yeni genelgeyi yayınladı. Peki lokanta, kafe ve restoranlar açıldı mı, ne zaman açılacak?
İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme dönemi için yeni genelgeyi yayınladı. Buna göre kademeli normalleşme döneminde lokanta, kafeterya, pastane, restoran gibi yeme-içme yerleri hafta içi günlerinde 07:00 ile 20:00 saatleri arasında gel-al ve paket servis şeklinde çalışabilecek. 20:00 ve 24:00 saatlerinde ise yalnızca paket servis ile çalışabilecek. Online market ve yemek sipariş firmaları da, hafta içi ve hafta sonu günlerinde 07.00-24.00 saatleri arasında evlere veya adrese servis şeklinde çalışabilecekler.
Yeme-içme yerleri ile ilgili detaylar genelge şöyle yer aldı:
"3.1- Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);
3.2-.17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.
Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla
faaliyetlerine devam edebileceklerdir.
3.3- Yukarıda sayılan işyerleri dışında kalan ve tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar ile büro
ve ofisler vb. işyerleri;
3.7- Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir."