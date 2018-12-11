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Gezegende gaz kaçağı var! Balon gibi şişiyor

DÜNYA HABERLERİ  | 11.12.2018 16:36 | Son Güncelleme

Gök bilimciler yeni dış gezegende helyum kaçağı tespit etti. Kaçak nedeniyle gezegenin balon gibi şiştiği gözlemleniyor.

Gezegende gaz kaçağı var! Balon gibi şişiyor

Gök bilimciler, gaz devi bir öte gezegenin, aşırı ısınan atmosferinden kaçan helyum nedeniyle balon gibi şiştiğini gözlemledi.

Exeter Üniversitesinden Jessica Spake ve doktor David Sing’in dahil olduğu uluslararası ekip, Dünya’dan 124 ışık yılı uzaklıkta Kuğu Takımyıldızı’nda yer alan dışsal gezegen HAT-P-11b’nin aşırı sıcak atmosferrinde helyum kaçağı yaşandığını tespit etti.

HELYUM ATOMLARININ HIZI DA GÖZLEMLENDİ

Helyum kaçağı, nedeniyle 122 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alan ve kütlesi dünyanın 26 katı ve yarıçapı da dört kat daha büyük olan HAT-P-11b’nin balon gibi şişmiş gözükmesine sebep oluyor.

İspanya’da bulunan yer alan 4 metre uzunluğundaki Calar Alto teleskobuna yerleştirilen Carmenes spektrografıyla yapıla gözlemin, çok sıcak dışsal gezegenlerde olağanüstü atmosfer koşullarına ilişkin yeni anlayışların geliştirilmesine ön ayak olabileceği söylendi.

Ekibin ilk kez Neptün büyüklüğünde bir dışsal gezegenin atmosferinin üst kısmındaki helyum atomlarının hızını da gözlemlediği belirtildi.

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