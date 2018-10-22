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Yeni göç dalgası! 7 bin göçmen sınıra ulaştı

DÜNYA HABERLERİ  | 22.10.2018 11:51 | Son Güncelleme

Daha iyi yaşam koşullarına sahip olmak için uzun bir yolculuğa çıktıklarını söyleyen Orta Amerikalı göçmenler, Meksika sınırına ulaştı. Meksika sınırından sonra 2 bin 575 kilometre daha yol katetmesi gereken göçmenler, 'Açız' diyerek Meksika'ya sığınma başvurusunda bulundu. ABD'ye ulaşmayı amaçlayan göçmenler, iş bulabildikleri koşulda Meksika'da da kalabileceğini söylüyor.

2 bin kişi ile başlayan göç dalgası şimdi 7 binlere ulaştı. Göçmenlerden yalnızca 640'ının Meksika'ya girişine izin verilirken, ABD sınırına ulaşabilen göçmenler bu kez Trump engeliyle karşılaşıyor. ABD'ye ulaşmaya çalışan göçöenlerin engellenmesini isteyen Trump, Honduras ve Guatemala hükümetlerini uyararak parasal yardımı keseceğini söyledi. Twitter hesabı üzerinden de açıklama yapan Trump, sınırı geçmeye çalışan göçmenleri engellemek adına büyük çaba sarf ettiklerini söyledi.

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Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşma ümidiyle yola çıkan ve dün Guatemala'nın Meksika sınırına dayanan göçmenlerden yaklaşık 2 bini, iki ülkeyi ayıran Suchiate Nehri'ni yüzerek veya salla aşarak Meksika tarafına geçmeyi başardı.
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Meksikalı yetkililerin ülkeye düzensiz girişlerine izin vermemek için gösterdiği çabaya rağmen 2 bin civarında göçmen Meksika tarafına geçti ve bazıları ABD'ye gitmek üzere yola koyuldu.
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Meksika İçişleri Bakanlığı ise sınırda Honduraslılar arasından 640 mülteci talebi aldıklarını açıkladı. Bakanlık, otobüslerle sığınma merkezine taşınan, gıda ve tıbbi yardım sağlanan göçmenlerin fotoğraflarını da yayınladı.
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Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez ile Guatemalalı mevkidaşı Jimmy Morales'in göçmen hareketi üzerine yaptığı acil toplantıda, Guatemala'ya son bir haftada 5 bin 400 göçmenin giriş yaptığı duyuruldu.
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Dün Suchiate Nehri üzerinde Meksika ile Guatemala'yı birbirine bağlayan köprüde ve sınır kapısında toplanan, geceyi burada uyuyarak geçiren 3 binden fazla göçmenin ülkeye girişine izin verilmemişti.
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Bazı göçmenler, tel örgüleri aşarak tarafsız bölgeye geçmişti ve Meksika güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşmıştı. Polis, taş atan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.
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Meksikalı yetkililer, aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların bulunduğu göçmenlerden, geçerli belgeleri taşıyanların kurallara uygun biçimde ülkeye girişine izin verileceğini bildirmişti.
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Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, büyük bir göçmen grubunun "düzensiz biçimde Meksika topraklarına girmeye çalıştığını, federal polis birimlerine saldırdığını ve bazılarını yaraladığını" aktarmıştı. Nieto, Meksika'nın topraklarına bu şekilde girilmesine izin vermeyeceğini vurgulamıştı.
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ABD Başkanı Donald Trump da Meksikalı yetkililere, göçmenlere engel olduğu için teşekkür etmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Meksika ABD Donald Trump Orta Amerika

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Amerika ve Meksika'lı yetkililer ülkelerine gelen göçmenlere kapıları ardına kadar açmalıdır.
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