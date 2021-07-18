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Yeni görüntüler ortaya çıktı! Bağcılar'da iki kardeş ölüme böyle gitti

18.07.2021 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar’da alacak verecek meselesi yüzünden öldürülen iki kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı.

Bağcılar’da 13 Temmuz Salı günü alacak verecek meselesi yüzünden tekstil atölyesi sahibi, atölyeye çağırdığı restoran sahibi kardeşlerden birini çekiçle, diğerini de tabancayla vurarak öldürürken, arkadaşlarını ise çekiçle ağır yaralamıştı.

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SON ANLARINA DAİR GÖRÜNTÜLER

Öldürdüğü şahısların ellerini bağlayıp halıya saran cani kayıplara karışmıştı. Polis ekiplerinin kaçan Habip G.’yi yakalamak için çalışmaları sürerken, iki kardeşin son anlarına dair görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ilk olarak Osman Sarıtemur’un tekstil atölyesine geldiği görülüyor.

Otomobilini park edip komşuları olan esnafa selam veren Osman Sarıtemur sonra binaya giriyor. Kardeşinin öldürüldüğü anlarda olay yerine yakın bir yerde olan Mehmet Sarıtemur’un ise bir kafede kahvaltı yaptığı görülüyor.

Görüntülerde bir süre sonra Habip G.’nın Mehmet Sarıtemur’u da arayıp atölyeye çağırmasının ardından Mehmet Sarıtemur’un telefonla konuşarak binaya girdiği görülüyor. (İHA/DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul Bağcılar
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