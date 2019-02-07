Yeni görüntüler ortaya çıktı! Şule Çet'in ölümünden 18 dakika sonra...

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, geçen yıl 28 Mayıs tarihinde saat 03.50’de Ankara'daki plazanın 20'nci katından düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili açılan davada, 'kasten öldürme' 'cinsel saldırı' ve 'hürriyetten yoksun bırakma' suçlarından yargılanan sanıklar Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand (33), dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen sanık Aksu, cinsel saldırı olmadığını, Şule Çet'in intihar ettiğini söylerken, sanık Akand da cinsel saldırı suçlamamasını kabul etmedi. Akand, Çet'in düştüğü saatlerde ise alkollü olduğunu ve uyuduğun iddia ederek olayın nasıl yaşandığını bilmediğini ileri sürdü.

LAVABODAKİ KAN MI?

Şule Çet'in ailesinin avukatları, mahkemedeki savunmalarında her iki sanığın da Şule Çet'e cinsel saldırıda bulunduklarını, daha sonra da Çet'in sanık Aksu tarafından plazanın 20'nci katından attığını ileri sürdü. Olaydan sonra da sanıkların büroda temizlik yaptıkları ve delilleri karartıklarını söyleyen avukatlar, soruşturmayı yürüten savcının ofiste yeterince inceleme yapmadığını ileri sürdü. Olay yerinden polis tarafından çekilen görüntüler de lavaboda gözüken kırmızı lekelerin kan olduğunu iddia eden avukatlar, ilk incelemede savcının buradan örnek almadığını iddia etti.