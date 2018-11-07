(yeni görüntüyle) ÜSKÜDAR'DA ÖĞRETMENE OKULDA SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERADA

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA Üsküdar'da bir öğretmen okulda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay Üsküdar Atik Valide İmam Hatip Ortaokulu'nda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir öğrencinin dayısı Celal A. ile beden eğitimi öğretmen Alparslan A. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Araya girenlere rağmen öğrencinin velisi silahını çıkarak öğretmene ateş etti. Okul koridorundaki kavga sırasında öğrenciler panik yaşadı. Olay yerine gelen ambulansla bacağından yaralanan öğretmen, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırı sonrası kaçan kişi, polis tarafından aranıyor.
İstanbul'da okulda dehşet! Öğretmen vuruldu
24 Haziran seçimleri için şok rapor! Ölüler dirildi
MHP'nin Ankara adayı kim olacak? Canlı yayında Erkan Haberal ismini duyurdu
Kapıları ilk kez açıldı! Binlercesi orada tutuluyor
Miss Bumbum yarışmasında kavga! 'Benim kalçam daha güzel'
Mustafa Tuna Ankara'da aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı
Okyanusun dibinde inanılmaz keşif
Ağabey, iki kız kardeşini ilaçla uyutup tecavüz etti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum