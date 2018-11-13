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 (yeni güvenlik kamerasıyla) TIR'IN ARAÇLARA ÇARPARAK KUYUMCU DÜKKANINA DALMASI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 08:19 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHA Beykoz'da freni patlayan TIR sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki araçlara çarpıp kuyumcu dükkanına girdi.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHA
Beykoz'da freni patlayan TIR sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki araçlara çarpıp kuyumcu dükkanına girdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Beykoz Çavuşbaşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Freni patladığı belirtilen TIR, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol üzerinde park halinde bulunan 6 araca çarptı. Kamyon daha sonra yolun karşısında bulunan kuyumcu dükkanına daldı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, araçlar ve dükkanda hasar meydana geldi.
Kamyonun girdiği kuyumcu dükkanın sahibi, "Biz oturuyorduk dükkanda her zaman olduğu gibi. İşlerimizle uğraşıyorduk. O sırada şuradan bir araba çarpma sesi geldi. Kafamızı çevirdiğimizde TIR zaten orada 2 - 3 tane arabaya çarpıp dükkana doğru geliyordu. Can havliyle kendimizi arka tarafa attık. Ondan sonra dükkanın vitrini şu halde. Yaralı, can kaybı yok çok şükür ciddi bir hasar var. Onun dışında Allah korudu diyelim." Dedi.
Freni patlayan aracın yokuş aşağı ilerlemesi, araçlara çarpması bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kazanın ardından vatandaşların meraklı gözlerle olay yerini seyrettiği görülüyor.

Görüntü Dökümü:
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Güvenlik kamera Görüntüleri
-Yokuştan aşağı hızla inen TIR
-Araçlara çarparak ilerlemesi
-Dükkana dalması
-Yaşanan hareketlilik
AKTÜEL
-Olay yerinden görüntüler
-Hasar gören araçlar
-Dükkana dalan TIR
-Görgü tanıkları ile röp.

12.11.2018 - 19.00 Haber Kodu : 181112219

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