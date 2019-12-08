HABER

Yeni Hafta Adalet Komisyonu Oturumuyla Başlıyor

08.12.2019 16:21 | Son Güncelleme

Azil soruşturması çerçevesinde haftanın ilk günü Temsilciler Meclisi Adalet ile İstihbarat Komisyonu'nun çoğunluk ve azınlık gruplarının hukuk danışmanları sunuşlarını gerçekleştirecek

Yeni Hafta Adalet Komisyonu Oturumuyla Başlıyor

Azil soruşturması çerçevesinde haftanın ilk günü Temsilciler Meclisi Adalet ve İstihbarat Komisyonlarının çoğunluk ve azınlık gruplarının hukuk danışmanları sunuşlarını gerçekleştirecek.

Konuyla ilgili açıklama Cuma günü Adalet Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler’dan gelmişti.

Geçen hafta Adalet Komisyonu azil soruşturması çerçevesinde ilk oturmunu düzenlemiş ve alanında uzman dört hukuk profesörünü dinlemişti.

Uzmanlardan üçü Trump’ın yaptıkları nedeniyle azledilmesi gerektiğini belirtmiş, bir tanesi yeterli kanıt olmadığı gerekçesiyle buna karşı çıkmıştı.

Bu oturumun ardından da Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Adalet Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler'dan azil maddelerini yazmasını istemişti.

Adalet Komisyonu’nun raporunu hazırlayıp Trump’a suçlama ya da suçlamalar yöneltmesinin ardından Temsilciler Meclisi’nde azil oylaması gerçekleştirilecek.

Trump’a yöneltilecek suçlamalar ise henüz netlik kazanmış değil.

Adalet Komisyonu’nun oturumuna katılan hukuk uzmanlarının 3’üne göre bu suçlamalar, görevi kötüye kullanmak, adaleti engellemek, Kongre’nin çalışmasını engellemek ve yolsuzluk olabilir.

Geçen haftayla birlikte ivme kazanan azil soruşturması çerçevesinde bu ay sonuna doğru Temsilciler Meclisi’nde azil oylamasının yapılması bekleniyor.

Amerikan medyası bu oylamanın 25 Aralık’ta yapılmasının planlandığını kaydediyor.

Oylamadan Trump’ın azledilmesi gerektiği yönünde karar çıkarsa ki buna Demokratlar’ın çoğunluğunu oluşturduğu Temsilciler Meclisi’nde kesin gözüyle bakılıyor, Senato devreye girecek.

Senato Trump’ın görevden alınması gerekip gerekmediği konusunda mahkeme görevini üstlenecek ve senatörler de jüri üyesi konumunda olacaklar.

Ancak uzmanlar Senato’da 53-47’lik Cumhuriyetçiler’in üstünlüğüne dikkat çekiyor ve Trump’ın görevden alınmasının oldukça uzak bir ihtimal olduğunu kaydediyor.

Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu'ndan İstanbul için korkutan uyarıProf. Dr. Miktad Kadıoğlu'ndan İstanbul için korkutan uyarı
Ruhani: 2020 İran bütçesi ‘Direniş Bütçesi’dir dediRuhani: 2020 İran bütçesi ‘Direniş Bütçesi’dir dedi
Hong Kong'da yüz binler yine sokaklardaHong Kong'da yüz binler yine sokaklarda
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Rusya ile ilgili flaş iddia!

Rusya ile ilgili flaş iddia!

Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili yeni gelişme!

Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili yeni gelişme!

Yarın gözler Meclis'te! 12 günlük maraton başlıyor

Yarın gözler Meclis'te! 12 günlük maraton başlıyor

Mucize Doktor'un Açelya'sı yatak pozuyla olay oldu

Mucize Doktor'un Açelya'sı yatak pozuyla olay oldu

Burhan Kuzu'dan 'idam cezası şarttır' açıklaması

Burhan Kuzu'dan 'idam cezası şarttır' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İngiltere bu olayı konuşuyor! 'O bir kahraman değil, engelli bir kızı öldürdü'

İngiltere bu olayı konuşuyor! 'O bir kahraman değil, engelli bir kızı öldürdü'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Şiddetli depremin ardından ölü sayısı yükseliyor!

Şiddetli depremin ardından ölü sayısı yükseliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya'dan NATO açıklaması

Flaş sözler: Her yıl daha kötüye gidiyor!

Hong Kong’da binlerce eylemciden son çağrı!

Binlerce eylemciden son çağrı!

Danimarka basınından flaş iddia: Rusya Kuzey Kutbu'na üs kurdu

Rusya ile ilgili flaş iddia!

Hindistan'daki yangında bilanço ağırlaşıyor!

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 43'e yükseldi

Malezya'da çıkan yangında 20 ev kül oldu

Malezya'da çıkan yangında 20 ev kül oldu

Kuzey Kore'den tartışmalı alanda tatbikat: Yakın gelecekte...

Dünyaya böyle duyurdular: Yakın gelecekte...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.