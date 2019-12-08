Yeni Hafta Adalet Komisyonu Oturumuyla Başlıyor

Azil soruşturması çerçevesinde haftanın ilk günü Temsilciler Meclisi Adalet ve İstihbarat Komisyonlarının çoğunluk ve azınlık gruplarının hukuk danışmanları sunuşlarını gerçekleştirecek.
Konuyla ilgili açıklama Cuma günü Adalet Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler’dan gelmişti.
Geçen hafta Adalet Komisyonu azil soruşturması çerçevesinde ilk oturmunu düzenlemiş ve alanında uzman dört hukuk profesörünü dinlemişti.
Uzmanlardan üçü Trump’ın yaptıkları nedeniyle azledilmesi gerektiğini belirtmiş, bir tanesi yeterli kanıt olmadığı gerekçesiyle buna karşı çıkmıştı.
Bu oturumun ardından da Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Adalet Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler'dan azil maddelerini yazmasını istemişti.
Adalet Komisyonu’nun raporunu hazırlayıp Trump’a suçlama ya da suçlamalar yöneltmesinin ardından Temsilciler Meclisi’nde azil oylaması gerçekleştirilecek.
Trump’a yöneltilecek suçlamalar ise henüz netlik kazanmış değil.
Adalet Komisyonu’nun oturumuna katılan hukuk uzmanlarının 3’üne göre bu suçlamalar, görevi kötüye kullanmak, adaleti engellemek, Kongre’nin çalışmasını engellemek ve yolsuzluk olabilir.
Geçen haftayla birlikte ivme kazanan azil soruşturması çerçevesinde bu ay sonuna doğru Temsilciler Meclisi’nde azil oylamasının yapılması bekleniyor.
Amerikan medyası bu oylamanın 25 Aralık’ta yapılmasının planlandığını kaydediyor.
Oylamadan Trump’ın azledilmesi gerektiği yönünde karar çıkarsa ki buna Demokratlar’ın çoğunluğunu oluşturduğu Temsilciler Meclisi’nde kesin gözüyle bakılıyor, Senato devreye girecek.
Senato Trump’ın görevden alınması gerekip gerekmediği konusunda mahkeme görevini üstlenecek ve senatörler de jüri üyesi konumunda olacaklar.
Ancak uzmanlar Senato’da 53-47’lik Cumhuriyetçiler’in üstünlüğüne dikkat çekiyor ve Trump’ın görevden alınmasının oldukça uzak bir ihtimal olduğunu kaydediyor.
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