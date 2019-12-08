Yeni Hafta Adalet Komisyonu Oturumuyla Başlıyor

Azil soruşturması çerçevesinde haftanın ilk günü Temsilciler Meclisi Adalet ve İstihbarat Komisyonlarının çoğunluk ve azınlık gruplarının hukuk danışmanları sunuşlarını gerçekleştirecek.

Konuyla ilgili açıklama Cuma günü Adalet Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler’dan gelmişti.

Geçen hafta Adalet Komisyonu azil soruşturması çerçevesinde ilk oturmunu düzenlemiş ve alanında uzman dört hukuk profesörünü dinlemişti.

Uzmanlardan üçü Trump’ın yaptıkları nedeniyle azledilmesi gerektiğini belirtmiş, bir tanesi yeterli kanıt olmadığı gerekçesiyle buna karşı çıkmıştı.

Bu oturumun ardından da Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Adalet Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler'dan azil maddelerini yazmasını istemişti.

Adalet Komisyonu’nun raporunu hazırlayıp Trump’a suçlama ya da suçlamalar yöneltmesinin ardından Temsilciler Meclisi’nde azil oylaması gerçekleştirilecek.

Trump’a yöneltilecek suçlamalar ise henüz netlik kazanmış değil.

Adalet Komisyonu’nun oturumuna katılan hukuk uzmanlarının 3’üne göre bu suçlamalar, görevi kötüye kullanmak, adaleti engellemek, Kongre’nin çalışmasını engellemek ve yolsuzluk olabilir.