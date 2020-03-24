Yeni Half-Life oyunu Half-Life: Alyx çıktı! (Half-Life Alyx sistem gereksinimleri neler?)

Half Life 3 hayatının en genç dönemlerini internet kafede veya evde bilgisayarın başında geçiren insanların hayaliydi. Bu hayal, Valve tarafından gelecek bir duyuru ile gerçek olabilirdi. Nitekim bu hayaller kısmen de olsa gerçek oldu ve yeni Half Life oyunu Half-Life: Alyx duyuruldu. Duyurunun ardından Half Life 3 gibi bir oyun bekleyen meraklıların bazısı yeni oyundan tatmin olmazken, bazıları da oyunun satışa sunulacağı tarihi beklemeye başladı. Ve dün, Half-Life: Alyx satışa sunuldu.

HALF-LİFE: ALYX STEAM'DE

Half-Life: Alyx dün itibariyle Steam mağazasına eklendi. Half-Life: Alyx, 92 TL'den satışta bulunuyor. Fakat Half-Life: Alyx'i herhangi bir PC ile oynamak mümkün değil. Zira, yeni nesil Half-Life oyunu, sanal gerçeklik oyunu olarak tasarlandı. Bu yüzden onu oynayabilmek için hem bir bilgisayara hem de maliyeti binlerce lirayı bulan sanal gerçeklik gözlüklerine ihtiyacınız var. Sadece bu da değil.

Half-Life: Alyx'i oynayacağınız bilgisayarın da güçlü özelliklere sahip olması gerekiyor. Bu anlamda Valve tarafından Half-Life: Alyx'i çalıştırabilecek minimum sistem gereksinimleri şöyle sıralanıyor:

HALF-LİFE: ALYX MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşlemci: Intel Core i5-7500 / Ryzen 5 1600

RAM: 12 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD RX 580

İşletim Sistemi: Windows 10

