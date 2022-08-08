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Call of Duty: Modern Warfare II'de Formula 1 pisti sürprizi! Merakla beklenen tarihler de açıklandı

08.08.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Call of Duty: Modern Warfare II'nin betası ve erken erişimi için merakla beklenen tarihler sonunda paylaşıldı. Ayrıca bir de sürpriz yaşandı. Formula 1 Singapur GP’nin düzenlendiği Marina Bay pistinin Call Of Duty: Modern Warfare II'de yeni bir harita olarak yer alacağı ortaya çıktı.

Call of Duty: Modern Warfare II'de Formula 1 pisti sürprizi! Merakla beklenen tarihler de açıklandı

Call of Duty: Modern Warfare serisinin devamı CoD: Modern Warfare II merakla bekleniyor. Oyun için yeni müjdeler verildi. Ayrıca Formula 1 pisti sürprizi de yaşandı. İşte Call of Duty: Modern Warfare II hakkında çıkan çarpıcı detaylar!

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE II GELİYOR

Call of Duty: Modern Warfare II'nin betası önümüzdeki ay gelecek ve önce PlayStation oyuncuları, ardından Xbox ve PC'deki oyuncular oyuna erişim sağlayacak. Infinity Ward haberi, CDL Champs (Call of Duty League Championship) turnuvasında paylaştı. Önceki betalarda olduğu gibi, tarihler sahip olduğunuz konsola ve oyunu ön sipariş verip vermediğinize göre ayrılıyor.

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İlk erken erişim beta, oyunu ön sipariş veren PlayStation 4 ve 5 oyuncuları için 16-17 Eylül'de başlıyor. Tüm PlayStation oyuncuları için açık beta ise 18 Eylül'de başlayıp 20 Eylül'de sona erecek.

Oyunu PlayStation, Xbox ve PC'de ön sipariş veren oyuncular için çapraz oyun beta 22-23 Eylül arasında sürecek. Oyunun tüm platformlar için çapraz oyun açık betası ise 24 Eylül'de başlayacak ve 26 Eylül'de sona erecek.

Call of Duty

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YENİ CALL OF DUTY'DE FORMULA 1 PİSTİ...

Infinity Ward, CDL Champs'ta bir müjde daha verdi. Şirket, bir Formula 1 pistinde geçen yeni bir çok oyunculu haritanın tanıtımını yaptı. Marina Bay Grand Prix haritası, Formula 1 Singapur GP’nin düzenlendiği Marina Bay pistinden ilham alıyor. Harita beta sırasında oynanabilecek.

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Call of Duty: Modern Warfare II, eğer bir sürpriz olmazsa 28 Ekim'de çıkacak.

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Singapur Formula 1 call of duty pist
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