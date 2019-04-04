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Yeni Hasankeyf'te yeni hayat

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 12:00 | Son Güncelleme

Ilısu Barajı'nın suları altında kalacak Batman'ın Hasankeyf ilçesinin yeniden inşası kapsamında yapımı tamamlanan ve kurası çekilen konutlarda yaşam mayıs ayından itibaren başlayacak - Hasankeyf, modern altyapıya sahip olacak şekilde inşa edilirken, ilçede konut alanı, kamu binaları, sosyal donatılar, mesire alanları ve turizme yönelik alanlar oluşturuldu

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Ilısu Barajı'nın rezervuar alanında kalacak Batman'ın Hasankeyf ilçesinin yeniden inşası kapsamında tamamlanan ve kurası çekilen konutlara hak sahipleri mayıstan itibaren taşınacak.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, DSİ Genel Müdürlüğünce inşa edilen Ilısu Barajı'nın rezervuar alanında kalacak Hasankeyf'in yeniden inşası kapsamında yapılan 710 konutun 698'i için kuralar çekildi. Hak sahipleri, Hasankeyf'teki yeni evlerine mayıstan itibaren taşınmaya başlayacak.

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin vizyon yapısı ve dolgu hacmi bakımından kendi sınıfında dünyanın en büyüğü olan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali, yılda ortalama 4,12 milyar kilovatsaat enerji üretecek ve sadece elektrik enerjisi üretiminden ekonomiye yılda 412 milyon dolar katkı sağlayacak. Kamulaştırma, inşaat ve yeniden yerleşim çalışmaları düşünüldüğünde, yaklaşık 12,3 milyar lira yatırım maliyetine sahip projenin, 5 yılda bu rakamı karşılayacak potansiyeli bulunuyor.

Yüzde 99 fiziki gerçekleşme sağlanan barajın suları altında kalacak yerleşim yerlerinde ise çalışmalar hızla devam ediyor. Bu kapsamda yeniden inşa edilen 48 hak sahipli Ilısu Köyü'nde 148 metrekarelik konutların teslimatı yapıldı. Proje çerçevesinde okul, sağlık ocağı gibi sosyal donatılar da inşa edilmişti.

- Modern altyapıya sahip

Sular altında kalacak Hasankeyf ilçesi ise modern altyapıya sahip olacak şekilde inşa ediliyor. Yeri bölge halkının katılımıyla seçilen yeni Hasankeyf'te konut alanı, kamu binaları, sosyal donatılar, mesire alanları ve turizme yönelik alanlar oluşturuldu. Yeni ilçede kamu binaları ve sosyal donatıların hizmet alanı 10 kat artırıldı.

Yeni Hasankeyf'te daha önce tamamlanan 118 konut, lojman olarak, bir kısmı da acil ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından kullanılmaya başlanmıştı. Son olarak yöresel mimariye uygun planlanan tek katlı 3+1, 160 metrekarelik 710 konutun inşaatı tamamlandı. Bu konutlardan 698'i için kura çekimi yapıldı ve hak sahiplerine teslim edildi. Hak sahipleri mayıstan itibaren yeni evlerine taşınabilecek. İhtiyaçların karşılanması için yapımına karar verilen 47 konutun inşası ise devam ediyor.

Hasankeyf'te eskiden üniversite olmamasına rağmen, turizm otelcilik yüksek okulu ve uygulama oteli de inşa edildi. İlçede öğrenciler üniversitede eğitime başlayarak, turizmin gelişmesine katkı sunmaya başladı.

Yeni Hasankeyf'te tarihi eserlerin sergileneceği kültürel ve eğitim alanı da oluşturuldu. İnşaatı tamamlanarak Kültür ve Turizm Bakanlığına teslim edilen alanda, yörenin tarihi ve kültürel geçmişi sergileniyor. Başta Zeynel Bey Türbesi olmak üzere birçok tarihi eser alana taşınarak, ziyaretçilere uygun hale getirildi.

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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Hasankeyf Ilısu Barajı Tarım ve Orman Bakanlığı

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