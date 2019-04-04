Yeni Hasankeyf'te yeni hayat

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Ilısu Barajı'nın rezervuar alanında kalacak Batman'ın Hasankeyf ilçesinin yeniden inşası kapsamında tamamlanan ve kurası çekilen konutlara hak sahipleri mayıstan itibaren taşınacak.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, DSİ Genel Müdürlüğünce inşa edilen Ilısu Barajı'nın rezervuar alanında kalacak Hasankeyf'in yeniden inşası kapsamında yapılan 710 konutun 698'i için kuralar çekildi. Hak sahipleri, Hasankeyf'teki yeni evlerine mayıstan itibaren taşınmaya başlayacak.

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin vizyon yapısı ve dolgu hacmi bakımından kendi sınıfında dünyanın en büyüğü olan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali, yılda ortalama 4,12 milyar kilovatsaat enerji üretecek ve sadece elektrik enerjisi üretiminden ekonomiye yılda 412 milyon dolar katkı sağlayacak. Kamulaştırma, inşaat ve yeniden yerleşim çalışmaları düşünüldüğünde, yaklaşık 12,3 milyar lira yatırım maliyetine sahip projenin, 5 yılda bu rakamı karşılayacak potansiyeli bulunuyor.