Yeni hastane için yerin 15 kat altına duvar yapılıyor

Gümüşhane’de yapımı 2015 yılında tamamlanan ancak çeşitli sorunlar nedeniyle hizmete açılamayan 200 yataklı yeni devlet hastanesindeki heyelan önleme yapım işi devam ediyor. Hastanenin arkasından 450 bin metreküp hafriyat alınarak hareket kısmen durdurulurken, hastanenin çevresinde yerin altına 15 katlı bina yüksekliğinde diyafram duvar yapılıyor. Hastanenin arka tarafında bulunan alandan yer yer 50 metre derinliğe ulaşılarak 450 bin metreküp hafriyat boşaltılırken, Türkiye’de sadece 8 tane bulunan devasa diyafram duvar delgi makinesi geçtiğimiz günlerde yüklenici firma tarafından Gümüşhane’ye getirilerek çalışmalara başlandı. Hastanenin önünde, arkasında ve yan tarafında olmak üzere 3 ayrı noktaya zeminden 37 metreden başlayarak 52 metre derinliğe kadar ulaşacak delgilerin açılmasının ardından içerisine demir donatılar yerleştirildikten sonra betonla doldurularak hareket tamamen önlenmiş olacak. Hastane arkasındaki hafriyatın boşaltılmasının ardından alanda belli noktalara konulan ölçüm cihazlarından alınan verilere göre hastanede ifade edilen kayma hareketi yok denecek seviyeye gelirken, mevsim şartları elverirse 7-8 ay içerisinde bitirilecek çalışmanın ardından hastanenin açılmaması için hiçbir engel kalmamış olacak. TOKİ tarafından yapılan hastanenin heyelan önleme projesi Türkiye’nin önde gelen proje firmaları ve ODTÜ uzmanları tarafından hazırlanmış, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 47 milyon liraya ihale edilmişti.

“Yerin 37 metre ile 52 metre derinliğine iniyoruz”

Alanda diyafram duvar imalatına başlayan yüklenici firma proje müdürü Mesut Murat Mut, heyelan önleme projesinin iki etaplı iş olduğunu hatırlatarak, “Önce heyelan kaldırma işimiz vardı. Hastanenin arkasındaki alanda 450 bin metreküp yük hafifletme işlemi yaptık. Bu çalışmayla biz binaya bir anestezi uyguladık ve binanın kaymasını şuanlık önledik. İkinci aşama olan diyafram duvar imalatımıza da başladık. Bu duvarlar yerin 37 metre ile 52 metre derinliğine iniyoruz. Yerin altına delgi kuyusu açıp içerisine demirimizi bırakıyor ve ardından betonu döküyoruz. Böylelikle bu bölgede sağlam bir yapı oluşturacağız. Bölgede 380 metre civarında 166 tane panelimiz var. Bir sıkıntı yaşamazsak günde bir delgiyle devam ederek 7-8 ay içerisinde imalatı bitirmek istiyoruz” dedi.

“450 bin metreküp hafriyat alınca kayma azaldı”

Alandan boşaltılan 450 bin metreküp hafriyatın ardından kayma oranlarının çok daha düşük seviyelere indiğini ve hareketin azaldığını tespit ettiklerini kaydeden Mut, “Bu bölgelerde inkometreler var. Bunlar sayesinde ölçümler yapıyoruz. Bu bölgedeki heyelan hareketinin yavaşladığını düşünüyoruz. Projeyi hazırlayan firmada kazı yapıldıktan sonra belli oranda kaymanın azalacağını öngörmüştü. Şuanda bizim görüşümüz de bunun böyle olduğu yönünde. Bunun daha ileri önlemi olan diyafram duvarlar yapıldıktan sonra hastane hizmete açılmış olacak” diye konuştu.