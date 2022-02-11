Yeni hava durumu raporu yayımlandı: Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar yükseliyor mu?

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının ne olacağı merak ediliyor. "Sıcaklıklar artacak mı?" sorusu sorulurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahmin raporunu da yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. İşte hava durumuyla ilgili son gelişmeler ve Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar.

ÇIĞ UYARISI

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR ARTACAK MI?

Hava sıcaklığının ise iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

EDİRNE 0°C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL 3°C, 11°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ 3°C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ 3°C, 10°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 11°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ 3°C, 17°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR 6°C, 17°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA 3°C, 14°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

ADANA 4°C, 16°C

Az bulutlu

ANTALYA 6°C, 17°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

HATAY 3°C, 16°C

Az bulutlu

ISPARTA 0°C, 10°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

ANKARA 0°C, 11°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KAYSERİ -3°C, 10°C

Az bulutlu

KONYA -3°C, 5°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

BOLU -1°C, 12°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE 1°C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU -2°C, 11°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK 5°C, 12°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 5°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN 7°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

TOKAT -3°C, 12°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON 7°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI -9°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM -8°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA -2°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -5°C, 5°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 2°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 17°C

Az bulutlu

MARDİN 3°C, 14°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 4°C, 18°C

Az bulutlu



