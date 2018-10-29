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Yeni havalimanı hizmete açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 16:26 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "(İstanbul'da açılacak yeni havalimanı) 2023 hedeflerimize bizi bir adım daha yaklaştıracak olan dünyanın en büyük havalimanı milletimize hayırlı olsun"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da açılacak yeni havalimanına ilişkin, "2023 hedeflerimize bizi bir adım daha yaklaştıracak olan dünyanın en büyük havalimanı milletimize hayırlı olsun." değerlendirmesini yaptı.

Koca, sosyal medya hesabından, yeni havalimanına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, cumhuriyetin 95. yılında yeni havalimanının açılışının görkemli bir şekilde gerçekleştirileceğini belirterek, "2023 hedeflerimize bizi bir adım daha yaklaştıracak olan dünyanın en büyük havalimanı milletimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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2023 Hedefleri Bakan Fahrettin Koca yeni havalimanı

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