Yeni havalimanı hizmete açılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da açılacak yeni havalimanına ilişkin, "2023 hedeflerimize bizi bir adım daha yaklaştıracak olan dünyanın en büyük havalimanı milletimize hayırlı olsun." değerlendirmesini yaptı.

Koca, sosyal medya hesabından, yeni havalimanına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, cumhuriyetin 95. yılında yeni havalimanının açılışının görkemli bir şekilde gerçekleştirileceğini belirterek, "2023 hedeflerimize bizi bir adım daha yaklaştıracak olan dünyanın en büyük havalimanı milletimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

