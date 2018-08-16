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Yeni Havalimanı için diplomalarını aldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 17:18 | Son Güncelleme

İstanbul Yeni Havalimanı açılışına sayılı günler kala, havalimanında görev yapmak üzere 'Meydan Kontrol Yaklaşma' kursunu bitiren 26 kişi diplomalarını aldı.

Yeni Havalimanı için diplomalarını aldılar

Anıl UÇAN/İSTANBUL (DHA)- İstanbul Yeni Havalimanı açılışına sayılı günler kala, havalimanında görev yapmak üzere 'Meydan Kontrol Yaklaşma' kursunu bitiren 26 kişi diplomalarını aldı.

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak,

“Ülkemizin en büyük havacılık projesi İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılışına yönelik hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Burada görev yapacak personelin eğitimi, bu çalışmaların önemli bir parçası. Bugün Atatürk Havalimanı eğitim salonunda yapılan törenle, asrın projesinde görev yapmak üzere "Meydan Kontrol Yaklaşma Kursu"nu bitiren 26 arkadaşımıza diplomaları verildi. 25.12.2017’de eğitime başlayan bu arkadaşlarımız, bugün gerçekleştirilen törenle hava trafik kontrolörü ordumuza katıldılar, gücümüze güç kattılar. Böylece Yeni Havalimanı için istihdam edilen kontrolör sayımız 335'e, ülke genelinde hizmet veren kontrolör sayımız 1502'ye yükseldi. Yeni Havalimanı için ilk açılışta saatte 70, takiben 80 ve günde ortalama 1600 iniş-kalkış trafiğine hizmet verecek hava trafik kontrol personelimizi yetiştiren değerli hocalarına, bilgi ve tecrübelerini aktaran diğer personelimize ve yönetici arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

Yeni Havalimanı için diplomalarını aldılarYeni Havalimanı için diplomalarını aldılar

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