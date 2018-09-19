Yeni havalimanı inşaatında 24 işçi tutuklandı

Adliyeye sevk edilen 19 işçi ise serbest bırakıldı.İstanbul'a yapılan üçüncü havalimanı inşaatındaki kötü çalışma ve yaşam koşullarını protesto eden ve sonrasında gözaltına alınan işçilerden 24'ü tutuklandı.

Geçen hafta Cuma günü yaptıkları protesto gösterisi sonrasında Cumartesi sabaha karşı gözaltına alınan 500 kadar havalimanı inşaatında çalışan işçiden 43'ü tutuklanma talebiyle adliyeye sevkedildi. Mahkeme 19 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, 24 kişinin ise tutuklanmasına karar verdi. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre tutuklananlara yöneltilen suçlamalar, "Kamu Malına Zarar Verme", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "Polise Mukavemet" ve "İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali"ydi.

İnşaat İşçileri Sendikası (İnşaat-İş) 24 işçinin tutuklandığı haberini Twitter hesabı üzerinden, tutuklanan bir işçinin annesinin isyanını gösteren bir video ile paylaştı. İnşaat-İş, tutuklananlar arasında sendika yöneticilerinin de bulunduğunu belirtti.