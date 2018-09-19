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Yeni havalimanı inşaatında 24 işçi tutuklandı

19.09.2018 14:35 | Son Güncelleme

29 Ekim’de açılması planlanan İstanbul’un üçüncü havalimanındaki inşaatta çalışan ve inşaat alanındaki kötü koşulları protesto eden işçilerden 24’ü tutuklandı.

Yeni havalimanı inşaatında 24 işçi tutuklandı

Adliyeye sevk edilen 19 işçi ise serbest bırakıldı.İstanbul'a yapılan üçüncü havalimanı inşaatındaki kötü çalışma ve yaşam koşullarını protesto eden ve sonrasında gözaltına alınan işçilerden 24'ü tutuklandı.

Geçen hafta Cuma günü yaptıkları protesto gösterisi sonrasında Cumartesi sabaha karşı gözaltına alınan 500 kadar havalimanı inşaatında çalışan işçiden 43'ü tutuklanma talebiyle adliyeye sevkedildi. Mahkeme 19 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, 24 kişinin ise tutuklanmasına karar verdi. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre tutuklananlara yöneltilen suçlamalar, "Kamu Malına Zarar Verme", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "Polise Mukavemet" ve "İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali"ydi.

İnşaat İşçileri Sendikası (İnşaat-İş) 24 işçinin tutuklandığı haberini Twitter hesabı üzerinden, tutuklanan bir işçinin annesinin isyanını gösteren bir video ile paylaştı. İnşaat-İş, tutuklananlar arasında sendika yöneticilerinin de bulunduğunu belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Özgür Özel de kişisel Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamalar ile işçilerin tutuklandıkları haberini verdiler. Tanrıkulu paylaşımında, "Tahta kurusuyla mücadele, insani barınma koşulları, düzgün yemek ve maaş talep eden işçiye #adalet yok. Bunun yerine; cop, gaz ve gözaltı reva görüldü" dedi.

CHP milletvekili ve Grup Başkanvekili olan Özgür Özel de havalimanı inşaatında çalışan işçilerin "insanca yaşam koşulları talep ettikleri" için tutuklandıklarını belirtti. Özel ayrıca "Tüm hak mücadelelerinin yanındayız. Herkesin insanca yaşamasını, insanca çalışmasını sağlayacağız" dedi.

Ne olmuştu?

İstanbul'daki üçüncü havalimanı inşaatında çalışan işçiler yatakhaneler, banyo ve tuvaletlerdeki kötü ve sağlıksız koşullar, servis sayısının azlığı, yemeklerin kötü olması ve revirde çalışan personelin işçilerin sağlık sorunlarıyla ilgilenmemesinden şikayet ederek Cuma günü havalimanı inşaatında bir eylem düzenlenmişti. Eyleme güvenlik güçleri biber gazıyla müdahale etmiş, çok sayıda işçi gazdan etkilenmişti. Cumartesi sabaha karşı polis, işçilerin kaldığı kamp alanına operasyon düzenleyerek 500 kadar işçiyi gözaltına almıştı.

AFP,DW/DÇÜ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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