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Yeni Havalimanı'nın tanıtımı için piste çıkan Kenan Sofuoğlu, F-16 ile prova yarışı yaptı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 20:13 | Son Güncelleme

Yeni Havalimanı’nın tanıtımına büyük katkı sağlayacak olan TEKNOFEST için hazırlıklar sürüyor. Festival için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun, F-16, Formula-1 aracı, iş jeti ve spor araçlarla yapacağı yarışın provası yapıldı. Prova için motorsikletine binen Sofuoğlu, F-16 kalkana kadar ilk sırada yer aldı. O anların görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İstanbul Yeni Havalimanı’nda 20-23 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde yapılması planlanan dev yarışın provası da gerçekleştirildi. Provanın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

AYNI ANDA START VERDİLER

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun kullandığı Kawasaki H2R model motosiklet, Formula 1 aracı, spor araçlar, Solotürk F-16 uçağı ve bir iş jeti için aynı anda start verildi. Provanın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

SOFUOĞLU PROVALARDA ÖNDE

Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde Sofuoğlu'nun provalarda önde olduğu görüldü. F-16 uçağı havalanana kadar Sofuoğlu ön sıralarda yer aldı. Yarış Türkiye’nin ve İstanbul Yeni Havalimanı’nın dünyaya tanıtımına da büyük katkı sağlayacak.

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yeni havalimanı TEKNOFEST Kenan Sofuoğlu F-16 ak parti

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