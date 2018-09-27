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Yeni Havalimanı toplu ulaşım ihalesini Otobüs A.Ş. kazandı (1) Arşiv

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 15:54 | Son Güncelleme

İSTANBUL Yeni Havalimanı için yeniden yapılan toplu ulaşım ihalesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi Otobüs AŞ kazandı.

Özgür Deniz KAYA - Gökhan ÇELİK /İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL Yeni Havalimanı için yeniden yapılan toplu ulaşım ihalesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi Otobüs AŞ kazandı. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen ihaleye 9 şirket katıldı. İhaley 750 milyon liranın üzerinde teklif verdiği öğrenilen İstanbul Otobüs A.Ş kazandı. İptal edilen ihaleyi 475 milyon 488 bin TL'lik teklif ile Altur, Havaş ve Free Turizm A.Ş. konsorsiyumu kazanmıştı.

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