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YENİ HAVALİMANI YOLCU TAŞIMA İHALESİ: KDV DAHİL 475 MİLYON 488 BİN TL 

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 16:30 | Son Güncelleme

  Haber: Gökhan ARTAN - İSTANBUL DHA İstanbul Yeni Havalimanı yolcu taşıma ihalesini Altur

Haber: Gökhan ARTAN - İSTANBUL DHA
İstanbul Yeni Havalimanı yolcu taşıma ihalesini Altur

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