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Yeni havalimanı yolcu taşıma ihalesini Havaş

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 17:59 | Son Güncelleme

ŞEHİR merkeziyle İstanbul Yeni Havalimanı arasında verilecek ulaşım hizmeti için İETT tarafından bugün düzenlenen ihalede en iyi teklifi Havaş

Yeni havalimanı yolcu taşıma ihalesini Havaş

İSTANBUL, (DHA)- ŞEHİR merkeziyle İstanbul Yeni Havalimanı arasında verilecek ulaşım hizmeti için İETT tarafından bugün düzenlenen ihalede en iyi teklifi Havaş Yeni havalimanı yolcu taşıma ihalesini Havaş

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