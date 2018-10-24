YENİ HAVALİMANINA ULAŞIM 2 AY BOYUNCA YÜZDE 50 İNDİRİMLİ OLACAK

İSTANBUL, (DHA)

29 Ekim’de açılacak 3. Havalimanı'nın otobüs taşımacılığını üstlenen İBB Otobüs A.Ş., yüksek kalitede dizayn edilen otobüsler için 'Havaist' tanıtım programı düzenledi. Programa katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “29 Ekim'den başlayarak 2 ay boyunca İstanbul Yeni Havalimanı'na yolcu taşıyan otobüslerin ücreti yüzde 50 indirimli olacak" dedi.

Sütlüce’de düzenlenen tanıtım programında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, şunları söyledi:

“İddiamız, en iyi ulaşım taşımacılığını yapıp ‘Bundan daha iyisi yok’ diyebilmek. Bunun için kimlerle işbirliği yapmamız gerekiyorsa onlarla anlaşmaya varacağız. Otobüs A.Ş.’nin, İGA’ya ve İETT’ye ödemesi gereken ücretler var. Bunları da dikkate alacağız. 'Havaist' olarak bir marka belirledik. Otobüslerimiz de en lüks ulaşım araçları olacak. İnsanların valizlerini de yardımcı personellerimiz taşıyacak. Hatta bu valizler için bile elektronik sistem çalışması yapacağız. Şu anda kiralama sistemiyle bunları temin edeceğiz. Havalimanı 29 Mayıs itibariyle tamamen faaliyete geçmiş olursa 150 otobüsümüzle ulaşıma başlayacağız. Şu anda 5 noktaya uçuş sağlanacağı için 20 otobüsümüz faaliyet gösterecek. Yılbaşına kadar, yani 2 ay boyunca, yüzde 50 indirimli ulaşım hizmeti vereceğiz."

Yeni havaalanı bilgi notunda ilk etapta 4 hat olarak verildi. 5’inci hat Atatürk Havalimanı Yeni Havalimanı ardından yapılacak.