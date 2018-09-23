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Yeni havalimanını adı 'Atatürk' olsun imza kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 11:58 | Son Güncelleme

İZMİR'in Foça ilçesinde, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Foça Şubesi tarafından İstanbul'da yaptırılan yeni havalimanının isminin 'Atatürk' olması için imza kampanyası başlatıldı.

Yeni havalimanını adı 'Atatürk' olsun imza kampanyası

Seyfi GÜL/FOÇA (İZMİR), (DHA)- İZMİR'in Foça ilçesinde, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Foça Şubesi tarafından İstanbul'da yaptırılan yeni havalimanının isminin 'Atatürk' olması için imza kampanyası başlatıldı. Kampanyaya ilk gün 1000 kişi imza attı.
İstanbul'da yatırılan yeni havalimanın isminin ne olacağı merak konusu olurken, ADD Foça Şubesi 'Atatürk' adının verilmesi için imza kampanyası başlattı.
Foça Demokrasi Meydanı'ndaki imza kampanyası öncesi ADD Foça Şube Başkanı Şeniz Ararat basın açıklaması yaparak bilgi verdi. Ararat, "ADD, havalimanından 'Atatürk' adının kaldırılmasına her ne pahasına olursa olsun asla ve asla izin vermeyecektir. İmza kampanyası yaparak kamuoyu yaratmak ve toplumu bilgilendirmekle başlıyoruz. İktidar yeni havalimanına 'Atatürk' ismini vermezse yasal ve demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanarak kitlesel eylemlere başlayacağız" dedi.
Açıklamanın ardından, kurulan imza standına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. İlk gün 15.00 - 19.00 saatleri arasında 1000 imza toplandı. İmza kampanyasının 24 Eylül Pazartesi akşamına kadar süreceği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Yeni havalimanını adı 'Atatürk' olsun imza kampanyasıYeni havalimanını adı 'Atatürk' olsun imza kampanyasıYeni havalimanını adı 'Atatürk' olsun imza kampanyasıYeni havalimanını adı 'Atatürk' olsun imza kampanyası

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