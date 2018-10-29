havalimanının ilk etabı törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yılda tam olarak hizmet vermeye başlayacak havalimanının "önümüzdeki 10 yıl boyunca büyümeye devam edeceğini" söyledi.İstanbul'da 76,5 milyon metrekarelik dev bir alana inşa edilen yeni havalimanının ilk etabının açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Açılış töreninde konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olması hedeflenen havalimanının adının "İstanbul havalimanı" olacağını söyledi. Erdoğan, "İstanbul bizim sadece en büyük şehrimiz değil, aynı zamanda ülkemizin en değerli markasıdır. Paha biçilmez bu şehre yaptığımız böylesine bu büyük esere işte bunun için adını 'İstanbul' verdik" ifadelerini kullandı. "Atatürk Havalimanı'nın aynı isimle hizmet vermeyi sürdüreceğini" belirten Erdoğan, "Atatürk Havalimanımız burası tam kapasiteyle hizmete girdiğinde ticari seferlere kapanacak olmakla birlikte havalimanı vasfını koruyacak" dedi.

Cumhurbaşkanı, "toplam dört etaptan oluşan havalimanının ilk etabının yılda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip olacağını ve tüm etapların 2028'e kadar tamamlanmasının planlandığını" söyledi. "Önümüzdeki 10 yıl boyunca bu havalimanı büyümeye devam edecek" diyen Erdoğan, havalimanında 128 bin kişinin görev yapacağını ifade etti.

Dev projenin yatırım bedelinin 10 milyar 247 milyon euro olduğunu söyleyen Erdoğan, "Devlete bu kira sürecinde 22 milyar 152 milyon Euro olmak üzere vergiler hariç 32 milyar 400 milyon euro ekonomik büyüklüğü ifade ediyor" diye konuştu. Cumhurbaşkanı, "projenin finansmanında herhangi bir hazine garantisinin söz konusu olmadığını, sadece 342 milyon euro dış hat yolcu geliri garanti edildiğini" sözlerine ekledi.

Dev proje yoğun eleştirilere hedef olmuştu

Aynı anda 500 uçağın park edebileceği büyüklüğü ile Avrupa'da Heatrow ve Frankfurt havalimanlarına rakip olacak.

3. havalimanından ilk sefer, THY tarafından Boeing 777 ile 31 Ekim'de Ankara'ya gerçekleştirilecek. İlk etabının hizmete başlamasının ardından günlük 5'er kalkış ve inişin olacağı havalimanından, 1 Kasım'da Antalya, 2 Kasım'da da İzmir'e uçak seferi yapılacak. Yurtdışına ilk uçuşlar ise 1 Kasım'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ve 8 Kasım'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yapılacak.

Hükümetin İstanbul'u havacılık açısından küresel bir merkez haline getireceğini savunduğu havalimanı temellerinin atıldığı Haziran 2014'ten bu yana çevreye verdiği zarar, İstanbul'a getireceği yük ve inşaat alanındaki işçi ölümleri nedeni ile yoğun eleştirilerin hedefi olmuştu.

DW,dpa/SÖ,GY

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