Yeni havalimanının toplu ulaşım ihalesi

İSTANBUL (AA) - Altur-Havaş-Free Turizm Konsorsiyumunun, İstanbul Yeni Havalimanı yolcu taşıma ihalesini, üçüncü turda KDV dahil 475 milyon 488 bin lira teklifle tek rakibinden 1 milyon 170 bin lira fazla önererek kazandığı bildirildi.
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İstanbul genelinde Yeni Havalimanı toplu ulaşım entegrasyonu kapsamında, "Bagajlı Lüks Taşımacılık (BLT) Hatlarının" oluşturulması ve taşımacılığın uygun araçlarla karşılanması amacıyla toplu taşıma yapmak üzere 18 hat üzerinde 150 adet otobüsle 10 yıl süreyle hat kiralama işini, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. madde kapalı teklif arttırma usulü ile gerçekleştirildi.
İETT'nin Beyoğlu'ndaki Genel Müdürlük binasında yapılan ihalenin detayları ortaya çıktı.
İBB'den alınan bilgiye göre, 180 milyon tam bilet karşılığı olan KDV dahil 468 milyon tahmini bedelli yapılan ihale için bugün saat 14.00'e kadar 24 adet şartname satın alındı.
Ancak bunlardan sadece 5'i teklif zarfı sundu. Bunun üzerine zarflar alış sırasına göre açıldı. Firmalardan Tureks Turizm Taşımacılık Anonim Şirketi ve İstanbul Halk Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, teşekkür mektubu sunarak ihale için teklifte bulunmadı.
Sarılar İnşaat ve Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin ise teminat mektubu olmadığı için teklifi geçersiz sayıldı.
Geriye Altur-Havaş-Free Turizm Konsorsiyumu ile Platform Turizm, Taşımacılık, Gıda, İnşaat, Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kaldı.
İki firma, belirlenen muhammen bedel üzerinde artırım yaptı. Üçüncü turda Platform Turizm, Taşımacılık, Gıda, İnşaat, Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 474 milyon 318 bin lira teklifte bulundu.
Altur - Havaş - Free Turizm Konsorsiyumunun, 475 milyon 488 bin lira önermesi üzerine ihale 1 milyon 170 bin farkla bu ortak girişim grubunda kaldı.
En yüksek teklifi ortak girişim grubu vererek ihaleyi kazanmış olsa da nihai karar, tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda verilecek.
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