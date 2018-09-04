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Yeni havalimanının ulaşım ihalesi sonuçlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 16:25 | Son Güncelleme

Yeni Havalimanı'na ulaşım için düzenlenen "Bagajlı Lüks Taşımacılık İhalesi"ni Altur-Havaş-Free turizm konsorsiyumu kazandı

İSTANBUL (AA) - Yeni Havalimanı'na ulaşım için düzenlenen "Bagajlı Lüks Taşımacılık İhalesi"ni Altur-Havaş-Free turizm konsorsiyumu kazandı.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İstanbul genelinde Yeni Havalimanı toplu ulaşım entegrasyonu kapsamında, "Bagajlı Lüks Taşımacılık (BLT) Hatlarının" oluşturulması ve taşımacılığın uygun araçlarla karşılanması amacıyla 18 hat üzerinde 150 otobüs ile 10 yıl süreli toplu taşıma yapmak üzere hat kiralama ihalesi gerçekleştirdi.

İETT Genel Müdürlüğü’nün Beyoğlu’ndaki binasında basına kapalı yapılan ihale sonuçlandı.

Belediyeden alınan bilgiye göre, ihaleyi en yüksek teklifi veren Altur-Havaş-Free Turizm konsorsiyumu kazandı.

İhale şartnamesi gereğince bagajlı lüks taşımacılık yapacak olan ve günde 75 bin yolcu taşıması beklenen otobüs hatlarında, uzaklığına göre 12 ile 30 TL arasında ücret alınacak. İşletmeci 6 yaşına kadar olan çocuklardan ise ücret alamayacak.

En çok aracın konulacağı yer ise 50 kilometrelik Yenikapı-Sirkeci hattı olacak. Her 11 dakikada bir aracın hareket edeceği hatta 23 araç hizmet verecek. Bu hattın ücreti ise 18 TL olacak. En pahalı ve en uzak hat ise Pendik ilçesinden olacak. Bu hatta ise 5 araçla sefer düzenlenecek. 93 kilometrelik Pendik hattının ücreti ise 30 TL olacak.

07 Ağustos 20018 tarih ve 2018/5-1 sayılı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararına göre, otobüs hatlarının detayları ve fiyatları ise şöyle:

Hat adı Mesafe (tek yön) Sefer sıklığı Yolculuk ücreti Araç sayısı

Beylikdüzü-Tüyap 52 km 15 dakika 21 TL 15 araç

Otogar 38 km 15 dakika 16 TL 12 araç

Bakırköy 44 km 10 dakika 18 TL 19 araç

Yenikapı-Sirkeci 50 km 11 dakika 18 TL 23 araç

Beşiktaş 43 km 20 dakika 18 TL 13 araç

Alibeyköy-Otogarı 31 km 30 dakika 16 TL 5 araç

Kadıköy 64 km 20 dakika 25 TL 11 araç

Pendik 93 km 45 dakika 30 TL 5 araç

Hacıosman 40 km 30 dakika 16 TL 4 araç

Tepeüstü 91 km 30 dakika 25 TL 7 araç

Arnavutköy 22 km 40 dakika 12 TL 3 araç

Kemerburgaz 21 km 40 dakika 12 TL 3 araç

Sarıyer 40 km 30 dakika 16 TL 5 araç

Başakşehir 27 km 30 dakika 14 TL 4 araç

Bahçeşehir 40 km 40 dakika 16 TL 4 araç

Mahmutbey Metro 36 km 45 dakika 15 TL 3 araç

Halkalı 40 km 50 dakika 16 TL 4 araç

Mecidiyeköy 37 km 15 dakika 16 TL 10 araç

- 29 Ekim'de hizmet verecek

İhaleyi kazanan işletme, araçları 25 Ekim'de hazır hale getirecek ve havalimanının açılışının yapılacağı 29 Ekim'de hizmet vermeye başlayacak. Araçlar, İstanbul çalışma şartlarında hizmet verecek. Sözleşme süresince 5 yaşından büyük araçlarla çalışılmayacak.

Araçlarda kameralar da yer alacak. Şoförün rahatça ulaşabileceği bir yerde çek-bas özellikli acil durum butonu bulunacak ve bu butona basıldığında alarm ve anlık kamera görüntüsü Kontrol Merkezi'ne gönderilecek. Şoför üstü kameralarda ses kayıt özelliği olacak. Araçlara bütün kameraların görüntülerinin kaydedilmesi için kamera kayıt cihazı da konulacak. En az 30 gün kayıt yapabilecek. Araçlarda ücret toplama sistemi olacak. Her yolcu koltuğunda multimedia (MP3-Tv-Video) özelliklerine sahip dokunmatik özellikli LCD ekran olacak.

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ALTUR Firma havalimanı ihale Kazanan konsorsiyum

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