Yeni havalimanının ulaşım ihalesi sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - Yeni Havalimanı'na ulaşım için düzenlenen "Bagajlı Lüks Taşımacılık İhalesi"ni Altur-Havaş-Free turizm konsorsiyumu kazandı.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İstanbul genelinde Yeni Havalimanı toplu ulaşım entegrasyonu kapsamında, "Bagajlı Lüks Taşımacılık (BLT) Hatlarının" oluşturulması ve taşımacılığın uygun araçlarla karşılanması amacıyla 18 hat üzerinde 150 otobüs ile 10 yıl süreli toplu taşıma yapmak üzere hat kiralama ihalesi gerçekleştirdi.

İETT Genel Müdürlüğü’nün Beyoğlu’ndaki binasında basına kapalı yapılan ihale sonuçlandı.

Belediyeden alınan bilgiye göre, ihaleyi en yüksek teklifi veren Altur-Havaş-Free Turizm konsorsiyumu kazandı.

İhale şartnamesi gereğince bagajlı lüks taşımacılık yapacak olan ve günde 75 bin yolcu taşıması beklenen otobüs hatlarında, uzaklığına göre 12 ile 30 TL arasında ücret alınacak. İşletmeci 6 yaşına kadar olan çocuklardan ise ücret alamayacak.

En çok aracın konulacağı yer ise 50 kilometrelik Yenikapı-Sirkeci hattı olacak. Her 11 dakikada bir aracın hareket edeceği hatta 23 araç hizmet verecek. Bu hattın ücreti ise 18 TL olacak. En pahalı ve en uzak hat ise Pendik ilçesinden olacak. Bu hatta ise 5 araçla sefer düzenlenecek. 93 kilometrelik Pendik hattının ücreti ise 30 TL olacak.